Как выбрать паяльник

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Published Сегодня, 07:25
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Сейчас в продаже имеется огромный ассортимент паяльников, разберемся, как выбрать из всего этого многообразия подходящую модель для соединения проводов, металлических деталей и ремонта микросхем.
Между собой разные модели паяльников отличаются по:
Модели с нихромовой спиралью имеют несколько исполнений. Самые простые содержат нихромовую спираль, намотанную на корпус, выполненный из изоляционного материала. В более продвинутых моделях нихром встроен в изолятор, увеличивающий теплоотдачу. Нихромовые паяльники стоят недорого, но медленно нагреваются и чаще ломаются, чем керамические. Недорогой нихромовый паяльник — хороший выбор для нечастого домашнего использования.
Керамические модели имеют нагреватели в виде стержня из керамики. Они нагреваются мгновенно и характеризуются более стабильной температурой, но нуждаются в особо бережном использовании. Паяльники с керамическими нагревательными элементами — выбор профессионалов, для которых важна точность и надежность.
В индукционных паяльниках стержень нагревается при помощи индукционной катушки. При этом наконечник в них имеет покрытие из ферромагнитного материала. В таких моделях катушка образует магнитное поле, ток от которого нагревает сердечник электроинструмента. Как только температура достигает нужного значения, сердечник перестает нагреваться. Как только температура падает, ферромагнитные свойства восстанавливаются и снова происходит нагревание сердечника. Это способствует автоматическому поддержанию температуры сердечника без применения датчиков или электронного управления температурой. Такие инструменты имеет смысл приобретать специалистам, которые много работают с чувствительными и мелкими деталями.
Импульсные паяльники включают в себя трансформатор высокой частоты и частотный преобразователь. В них сердечники прикреплены к токосъемнику вторичной катушки трансформатора, поэтому они быстро нагреваются. Наличие регуляторов мощности и температуры позволяют при помощи таких устройств выполнять пайку мелких и крупных деталей. За счет быстрого нагрева они обеспечивают очень высокую скорость работы. Их стоит купить всем, кто не может долго ждать при выполнении ремонтных работ.
По типу питания паяльники делятся на работающие от сети и от аккумулятора. Те, которые работают от сети, востребованы в быту, в мастерских, на производстве. Аккумуляторные модели удобны в том случае, когда требуется выполнять работу на высоте, ремонт автомобилей и другие работы в труднодоступных местах, где нет электросети и куда можно взять с собой небольшой переносной аккумулятор. Недостатком аккумуляторных моделей является то, что их функционирование ограничено зарядом батареи. Поэтому используют их для выполнения задач, которые позволяют регулярно заряжать аккумулятор. Для работы с микросхемами рекомендуется покупать именно работающий от сети паяльник, поскольку она требует много времени.
Стержневую конструкцию имеют классические паяльники. Они оснащены длинной рукояткой, в которую вмонтирована рабочая часть. Такие модели очень удобны для пайки небольших деталей и для пайки в труднодоступных местах. Паяльники пистолеты представляют собой устройства, в которых рабочая часть находится под прямым углом к рукоятке. Такая конструкция хорошо подходит для выполнения ремонта и электромонтажных работ. Паяльные станции состоят из рабочего инструмента и блока управления. По принципу функционирования они делятся на инфракрасные, в которых пайка выполняется за счет инфракрасного излучения, термовоздушные — при помощи струи разогретого воздуха, цифровые — за счет понижения напряжения при помощи трансформатора. Цифровые паяльники особенно хорошо подходят для работы с микросхемами, поскольку их использование исключает риск повреждения плат. В термовоздушных напор горячего воздуха выходит из паяльного сопла, поэтому они напоминают фены.
Мощность паяльника
На область применения большое влияние оказывает мощность паяльника. От этого параметра зависит скорость выполнения пайки и ее качество. Слишком мощный паяльник может просто перегреть радиодеталь, что очень негативно может на ней сказаться. То есть не всегда высокая мощность означает, что паяльник лучше. Просто для каждой задачи, такой как замена радиодеталей, пайка проводов, ремонт труб или емкостей, замена светодиодов в светильниках, требуется разная мощность.
Например мощность паяльника для микросхем должна находиться в пределах 10-25 Вт. Такой электроинструмент позволит работать с мелкими деликатными деталями без риска их повреждения. Для радиодеталей мощность должна быть в пределах 30-40 Вт — такой инструмент хорошо подойдет для решения большинства домашних задач. Для пайки толстых проводов и крупных деталей стоит выбрать инструмент с мощностью в пределах 80-100 Вт. Универсальным считается паяльник с мощностью 60 Вт. Электропаяльники с мощностью более 100 Вт предназначены для грубого ремонта металлических конструкций, расположенных под открытым небом, а также кастрюль, радиаторов и других крупных изделий. Чем мощнее инструмент, тем больше его габариты и вес.
На комфорт использования и качество пайки оказывает большое влияние не только мощность паяльника, но и от материала изготовления, а также от формы его жала. В современных моделях жала изготавливаются из меди и из никеля.
Медное жало хорошо проводит тепло и хорошо взаимодействует с припоем. Однако в процессе эксплуатации оно быстро изнашивается и требует регулярного ухода. Для удаления раковин, которые образуются со временем, его нужно обрабатывать напильником. К тому же, если жало медное, ему можно придать любую требуемую форму путем заточки. Для продления срока службы на него нужно наносить тонкий слой припоя.
Металлические жала, покрытые никелем, не покрываются окалиной и очень подходят для пайки мелких деталей. Их не рекомендуется обрабатывать напильником, поскольку стирается никель. Поэтому в случае использования жал с никелевым покрытием рекомендуется покупать сразу совместимый с вашей моделью паяльника набор наконечников разных форм. К тому же никелевые жала боятся перегрева, поэтому для них требуется модель с регулировкой температуры.
Наиболее универсальной формой жала является конус. Конические жала входят в базовую комплектацию многих паяльников, а жала с другими формами можно докупать по мере необходимости.
От материала изготовления ручки паяльника зависит удобство его использования, стоимость и внешний вид. Ручки из эбонита имеют высокие прочностные характеристики, но они довольно тяжелые, что увеличивает утомляемость при длительной работе. Пластиковые ручки имеют небольшой вес и разнообразные цвета, но могут перегреваться при длительном использовании паяльника, что не очень удобно. Ручки из карболита устойчивы к высоким температурам, но для слишком длительных работ они также не подходят. Для тех, кто вынужден подолгу работать с этим инструментом, ручки делают из натурального дерева.
Очень важной функцией паяльника, которой в дешевых моделях может и не быть, является регулировка температуры нагрева жала. В современных цифровых паяльниках имеются регуляторы температуры, которая отображается на дисплее, встроенном в корпус электроинструмента.
Очень полезной является функция автоматического отключения устройства, которая предотвращает перегрев и повышает безопасность его использования. Наличие защиты от статического электричества важно при работе с чувствительными электронными компонентами, поскольку предотвращает их повреждение. Небольшой вес паяльника обеспечивает более точное управление инструментом при выполнении мелких работ и снижает утомляемость при длительном использовании.
Кроме паяльника, для работы с микросхемами, вам пригодится оловоотсос и другие вспомогательные инструменты и расходные материалы, которые, как и паяльник, должны быть тщательно подобраны. Обязательно купите качественный легкоплавкий припой для обеспечения хорошего результата пайки и флюс, который очистит металл от окислов и жира. Для обеспечения удобства и безопасности при пайке проводов и других паяльных работах необходима термоустойчивая подставка под паяльник.