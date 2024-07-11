Как выбрать паяльник

По типу питания паяльники делятся на работающие от сети и от аккумулятора. Те, которые работают от сети, востребованы в быту, в мастерских, на производстве. Аккумуляторные модели удобны в том случае, когда требуется выполнять работу на высоте, ремонт автомобилей и другие работы в труднодоступных местах, где нет электросети и куда можно взять с собой небольшой переносной аккумулятор. Недостатком аккумуляторных моделей является то, что их функционирование ограничено зарядом батареи. Поэтому используют их для выполнения задач, которые позволяют регулярно заряжать аккумулятор. Для работы с микросхемами рекомендуется покупать именно работающий от сети паяльник, поскольку она требует много времени.