Как правильно есть ягоды летом

Какие ягоды наиболее полезны для здоровья

Даже если вы уверены в хорошем качестве ягод, прежде чем употреблять их в больших количествах, важно сперва ознакомиться с их свойствами.

1. Смородина

Эта ягода, которую можно найти, наверное, на любом дачном участке, богата такими витаминами, как А, В, С, К и Р. Интересный факт, что, в отличие от большинства фруктов и ягод, которые теряют массу полезных свойств при приготовлении или консервировании, в смородине витамин С сохраняется в полном объеме. Правда, в красной смородине витамина С меньше, чем в черной, зато больше каротина, который полезен для зрения.

2. Садовая земляника или клубника

Да, под именем клубники у нас в торговых сетях или на рынках продают именно садовую землянику, которая является гибридом вирджинской и чилийской земляники. Эта ягода богата полезными для здоровья микроэлементами и веществами. Так, например, в клубнике содержатся соли железа, которые необходимы эритроцитам для транспортировки кислорода по организму. Кальций и фосфор, содержащиеся в ягоде, полезны для укрепления зубов и костей. Кроме того, в клубнике содержится в достатке витамина С, который не зря называют витамином бодрости. Клубника полезна для иммунитета и поддержания работы сердечно-сосудистой системы, может служить в качестве профилактики атеросклероза, препятствует образованию камней в почках и желчном пузыре, снижает негативные проявления климакса, а также помогает при гипертонии и повышенном уровне сахара в крови.

3. Малина

В этой яркой ягоде содержится много витаминов С и Р, которые необходимы для иммунитета, а также салициловой кислоты, которая обеспечивает жаропонижающий и потогонный эффект. Именно поэтому малину рекомендуют в качестве натуральной и безопасной замены аспирину при простудах. К слову, именно из листьев и плодов малины был впервые получен аспирин, да и название этого лекарства отсылает нас к названию ягоды (asperum по-латински означает «шипастый»). Кроме этого, малина содержит много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, а калий и медь поддерживают и укрепляют работу сердца и нервной системы.

4. Жимолость

Далеко не самая распространенная и популярная ягода в наши дни, а зря. Ведь в жимолости содержится больше витамина С, чем в киви, а витамина Р (рутина) — больше, чем в плодах шиповника. Кроме того, в жимолости много пектина, улучшающего пищеварение и благоприятствующего детоксикации организма. Есть у жимолости и свое секретное «оружие» — бетаин, который защищает сосуды от атеросклероза. Кроме того, жимолость помогает и сердцу, способствуя снижению давления. Эту красивую ягоду можно использовать и в качестве косметического средства — ее сок неплохо заменит пилинг для лица, освежив кожу. Главное помнить, что из существующих почти 250 видов жимолости в пищу пригодны лишь 14.

5. Вишня, черешня

Эти родственные ягоды являются одним из любимых летних лакомств в России. И не зря, ведь вместе с прекрасным вкусом в вишне и черешне присутствует внушительный набор полезных веществ. Здесь и глюкоза, необходимая для поддержания энергии в организме, а также для питания мозга и сердечной мышцы, и пектины, способствующие нормализации пищеварения и даже похудению; яблочная кислота и клетчатка очищают и защищают сосуды, а бета-каротин, по мнению ряда исследователей, снижает риск онкологических заболеваний. Содержащиеся в вишне и черешне соединения кумарины считаются хорошим средством для профилактики инфарктов и инсультов.

6. Голубика

Невероятно вкусная голубика вдобавок ко всему еще и очень полезна, ведь содержащиеся в ней полезные вещества эффективно защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний, препятствуют болезням щитовидной железы и вообще гормональному дисбалансу, защищают печень и помогают при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

7. Черника

С виду — сестра-близнец голубики, хоть и отличается по вкусу, и пользы от нее не меньше. Так, голубику рекомендуют употреблять в пищу из-за высокого содержания витаминов С и Е, железа, цинка и калия. Кроме того, черника оказывает противовоспалительное действие. Ягоды и сок способствуют снижению уровня сахара в крови, а также уменьшают содержание «плохого» холестерина, помогая сердечно-сосудистой системе.

8. Арбуз

Конечно, всем давно известно, что арбуз — это ягода. Однако одно из самых любимых летних лакомств является еще и очень полезным. Так, в арбузе содержатся витамины А и С, а также ликопин и кукурбитацин Е — антиоксиданты, препятствующие развитию онкологических заболеваний. Так, кукурбитацин Е обладает противоопухолевым воздействием, активирует иммунитет и регенеративные свойства организма, а ликопин снижает риск онкологии органов желудочно-кишечного тракта. Еще в числе полезных свойств арбуза: уменьшение уровня холестерина в крови и снижение давления, что благоприятно воздействует на сердце и сосуды.