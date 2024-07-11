Инспектора рыбнадзора в Тюмени поймали на браконьерстве

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Известно, что бывший чиновник выловил крснокнижного сибирского осетра. Возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия подозреваемый в конце июня 2024 года, находясь на реке Иртыш в Тобольском районе Тюменской области, используя моторную лодку, с помощью плавной донной рыболовной сети произвел незаконный вылов сибирского осетра», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Сообщается, что мужчина был задержан спецлистами профильного ведомства на месте происшествия. Он причинил ущерб почти на полмиллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский рыбак во время промысла выловил огромного судака весом в более чем семь килограммов. Своим достижением мужчина решил похвастаться в соцсетях, но поздравлять коллегу по промыслу спешили немногие. Рыбака уличили во лжи, и не без оснований.