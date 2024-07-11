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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Дмитрий Белоусов прокомментировал обращение «родственницы» из США к своему брату мини

11 июля 2024, 07:26
Брат главы МО РФ Андрея Белоусова Дмитрий прокомментировал обращение «родственницы» из США Вертинской.

Как пишет «Ридус», ранее в соцсетях появился запись, на которой женщина, называющая себя родственницей министра обороны России Андрея Белоусова Натальей Вертинской, обращается к главе военного ведомства с просьбой закончить специальную военную операцию на Украине. Она призвала «дядю» подумать, все переосмыслить и прекратить. Брат министра обороны Дмитрий Белоусов рассказал журналистам, что у их семьи нет родственников по фамилии Вертинские, а также отсутствуют проживающие в Америке родственники.

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