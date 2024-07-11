Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована по последнему слову техники

Сложный для всей страны период введения антироссийских экономических санкций пришелся как раз на конечный этап строительства медучреждения. Вице-губернатор Югры Азат Ислаев признается, что в тот момент далеко не все были уверены в завершении масштабного строительства. Но, несмотря на трудности, команда справилась. И теперь для пациентов окружной больницы созданы все условия, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. При этом сотрудникам учреждения доступно ультрасовременное оборудование и все необходимые материалы для оказания качественной медицинской помощи.