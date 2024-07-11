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Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована по последнему слову техники

Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована по последнему слову техники

11 июля 2024, 07:40
Фото: Стройкомплекс Югры
В Нижневартовске ввели в эксплуатацию новый медицинский хаб, лечение в котором будут проходить пациенты со всего округа. Крупное медучреждение оснащено по последнему слову техники.

Сложный для всей страны период введения антироссийских экономических санкций пришелся как раз на конечный этап строительства медучреждения. Вице-губернатор Югры Азат Ислаев признается, что в тот момент далеко не все были уверены в завершении масштабного строительства. Но, несмотря на трудности, команда справилась. И теперь для пациентов окружной больницы созданы все условия, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. При этом сотрудникам учреждения доступно ультрасовременное оборудование и все необходимые материалы для оказания качественной медицинской помощи.

Реализация проекта строительства медицинского учреждения на 1100 мест в Нижневартовске состоялась в рамках совместной программы «Сотрудничество». Участниками программы являются ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменская область, сообщает Муксун.fm.

Известно, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обозначил срок сдачи в эксплуатацию окружной больницы в Нижневартовске. Таким образом, известие о скором запуске масштабного медицинского хаба в ХМАО сначала распространилось «в самых верхах».

По словам главы департамента строительства и ЖКХ ХМАО Матвея Карова, шесть блоков, составляющих медицинское учреждение, расположены на участке свыше 107,3 тысячи квадратных метров, что соответствует площади примерно 15 футбольных полей. В штат учреждения планируют зачислить до 2,5 тысячи медицинских работников.

У руководства медучреждения есть план по решению проблемы нехватки кадров, которая часто встречается в региональных медицинских учреждениях России. На работу будут оформлять врачей-ординаторов, обучающихся в рамках целевой квоты.

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