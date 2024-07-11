Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована по последнему слову техники

Posted Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
Сложный для всей страны период введения антироссийских экономических санкций пришелся как раз на конечный этап строительства медучреждения. Вице-губернатор Югры Азат Ислаев признается, что в тот момент далеко не все были уверены в завершении масштабного строительства. Но, несмотря на трудности, команда справилась. И теперь для пациентов окружной больницы созданы все условия, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. При этом сотрудникам учреждения доступно ультрасовременное оборудование и все необходимые материалы для оказания качественной медицинской помощи.
Реализация проекта строительства медицинского учреждения на 1100 мест в Нижневартовске состоялась в рамках совместной программы «Сотрудничество». Участниками программы являются ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменская область, сообщает Муксун.fm.
Известно, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обозначил срок сдачи в эксплуатацию окружной больницы в Нижневартовске. Таким образом, известие о скором запуске масштабного медицинского хаба в ХМАО сначала распространилось «в самых верхах».
По словам главы департамента строительства и ЖКХ ХМАО Матвея Карова, шесть блоков, составляющих медицинское учреждение, расположены на участке свыше 107,3 тысячи квадратных метров, что соответствует площади примерно 15 футбольных полей. В штат учреждения планируют зачислить до 2,5 тысячи медицинских работников.
У руководства медучреждения есть план по решению проблемы нехватки кадров, которая часто встречается в региональных медицинских учреждениях России. На работу будут оформлять врачей-ординаторов, обучающихся в рамках целевой квоты.