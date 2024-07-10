Зарплата директора тюменского Центра занятости превысила 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В 2023 году среднемесячная зарплата директора тюменского Центра занятости населения Натальи Шабуровой составила 258 тысяч рублей. Информация о доходах указана на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
У Шабуровой три заместителя, их зарплаты составили 110 тысяч, 143 тысячи и 191 тысячу рублей в месяц соответственно. Главный бухгалтер зарабатывал в 2023 году 116 тысяч рублей.
Наталья Шабурова стала директором Центра занятости в сентябре 2023 года. Ранее эту должность занимала Оксана Астафьева. В марте 2023 года она была уволена, на нее было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Ранее «Наш город» рассказал, сколько зарабатывают руководители спортивных центров Тюменской области. Самую большую зарплату получал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.