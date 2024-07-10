nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Зарплата директора тюменского Центра занятости превысила 250 тысяч рублей

Зарплата директора тюменского Центра занятости превысила 250 тысяч рублей

10 июля 2024, 04:37
Фото: 1MI
Наталья Шабурова заняла пост директора Центра занятости в сентябре 2023 года. Ранее в этой должности работала Оксана Астафьева.

В 2023 году среднемесячная зарплата директора тюменского Центра занятости населения Натальи Шабуровой составила 258 тысяч рублей. Информация о доходах указана на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

У Шабуровой три заместителя, их зарплаты составили 110 тысяч, 143 тысячи и 191 тысячу рублей в месяц соответственно. Главный бухгалтер зарабатывал в 2023 году 116 тысяч рублей.

Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?
Узнать подробнее

Наталья Шабурова стала директором Центра занятости в сентябре 2023 года. Ранее эту должность занимала Оксана Астафьева. В марте 2023 года она была уволена, на нее было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Ранее «Наш город» рассказал, сколько зарабатывают руководители спортивных центров Тюменской области. Самую большую зарплату получал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.

Читайте также:
Движение по улице в центре Тюмени открыли спустя два месяцаКинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгодаИзвестная певица даст концерт в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Директор#Новости тюмени#Зарплата#Доходы#Центр занятости#Средняя зарплата
Подпишитесь
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
Вчера, 06:19
Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?
Вчера, 07:23
Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?
Вчера, 10:10
«У нас не США»: охранники прогоняют тюменцев с газонов на набережной
Вчера, 09:08
Потраченных денег жаль! Туристы из Москвы рассказали, чем их разочаровала Тюмень
Вчера, 08:58
Всего один лишний ингредиент! Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы
Вчера, 10:21