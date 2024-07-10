Врачи рассказали о простой технике самостоятельного снижения артериального давления

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Результаты исследований помогли экспертам доказать, что для того, чтобы АД стабилизировалось, можно подключить тренировки на силу хвата. Упражнение представляет собой максимальное сжатие кисти с тренажером и удержание мускулатуры в состоянии напряжения на протяжении нескольких секунд. Позитивный результат достигается при условии совершения 8—12 повторов дважды-трижды в неделю.
Заметное снижение показателей АД было отмечено у участников эксперимента, которые занимались по описанному методу несколько недель. Ученые объясняют, что таким образом человеческий организм реагирует на нагрузку, а эластичность стенок сосудов повышается, информирует newia.ru.
В ходе выполнения упражнения на силу хвата у участников эксперимента происходило изометрическое сокращение мышц — одномоментное и резкое. В такие моменты в сжатых сосудах прекращался ток крови.
За этот короткий временной отрезок давление быстро росло, и организм начинал работать, «совершенствуя» кровеносные сосуды, чтобы сделать их более податливыми. Благодаря постепенно укрепляющейся сосудистой стенке происходила стабилизация давления.
Опасность частого и длительного повышения АД заключается в том, что при гипертонической болезни растет риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как сердечная недостаточность, сосудистая деменция, инфаркты, инсульты и болезни почек.