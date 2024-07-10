Врачи рассказали о простой технике самостоятельного снижения артериального давления

Результаты исследований помогли экспертам доказать, что для того, чтобы АД стабилизировалось, можно подключить тренировки на силу хвата. Упражнение представляет собой максимальное сжатие кисти с тренажером и удержание мускулатуры в состоянии напряжения на протяжении нескольких секунд. Позитивный результат достигается при условии совершения 8—12 повторов дважды-трижды в неделю.