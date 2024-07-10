Воду в проходящей через Тюменскую область реке признали экстремально грязной

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Воду в реке Исеть под Екатеринбургом признали экстремально грязной. Забор воды проводился в 19 километрах от города и неподалеку от тюменского села Исетское, пишет ЕАН со ссылкой на исследование Росгидромета.
«Вода реки Исети в Свердловской, Курганской и частично Тюменской областях на протяжении длительного времени в большинстве створов оценивается как „грязная“. В верхнем течении, в районе Екатеринбурга, в течение последних лет вода стабильно характеризовалась как „экстремально грязная“», — говорится в исследовании.
Однако с 2018 года ситуация немного улучшилась. В реке сократилось содержание марганца, фосфатов, оксида азота и других элементов.
Ранее «Наш город» рассказал, что будет с тюменской Турой через шесть лет. По мнению экспертов, застройка и климатические изменения могут создать кризисную ситуацию.