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Воду в проходящей через Тюменскую область реке признали экстремально грязной

Воду в проходящей через Тюменскую область реке признали экстремально грязной

10 июля 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение реки Исеть наблюдается в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. В ней превышено содержание оксида азота, марганца и фосфатов.

Воду в реке Исеть под Екатеринбургом признали экстремально грязной. Забор воды проводился в 19 километрах от города и неподалеку от тюменского села Исетское, пишет ЕАН со ссылкой на исследование Росгидромета.

«Вода реки Исети в Свердловской, Курганской и частично Тюменской областях на протяжении длительного времени в большинстве створов оценивается как „грязная“. В верхнем течении, в районе Екатеринбурга, в течение последних лет вода стабильно характеризовалась как „экстремально грязная“», — говорится в исследовании.
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Однако с 2018 года ситуация немного улучшилась. В реке сократилось содержание марганца, фосфатов, оксида азота и других элементов.

Ранее «Наш город» рассказал, что будет с тюменской Турой через шесть лет. По мнению экспертов, застройка и климатические изменения могут создать кризисную ситуацию.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Река#Исетский район#Реки#Исеть
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