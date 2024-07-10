nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Тюмени повысят прожиточный минимум

В Тюмени повысят прожиточный минимум

10 июля 2024, 09:18
Фото: 1MI
В Тюменской области планируют увеличить прожиточный минимум. Инициатива может вступить в силу к 2025 году.

Для трудоспособного населения минимум предлагается поднять почти на 2,5 тысяч рублей. Поправки подготовлены департаментом труда и занятости и региона.

«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в Тюменской области: на душу населения 17 733 рубля, для трудоспособного населения 19 329 рублей», — сообщает ura.ru со ссылкой на документ.

Сейчас прожиточный минимум в регионе превышает 15 тысяч рублей, для трудоспособных — 16,8 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что зарплата директора тюменского Центра занятости превысила 250 тысяч рублей. Наталья Шабурова заняла пост директора ЦЗН в сентябре 2023 года.

Читайте также:
Тюмень вошла в топ-городов по зарплатам. Кто зарабатывает по 267 тысяч в месяц?Тюменские власти построят западный обход городаПравительство США оштрафовало турецкую авиакомпанию за полет в Тюмень
#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Средняя зарплата
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Сегодня, 07:07
Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?
Сегодня, 09:37
Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
Сегодня, 02:21
Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку
Сегодня, 10:21
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Сегодня, 08:28
Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев
Сегодня, 10:59