В Тюмени повысят прожиточный минимум

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Для трудоспособного населения минимум предлагается поднять почти на 2,5 тысяч рублей. Поправки подготовлены департаментом труда и занятости и региона.
«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в Тюменской области: на душу населения 17 733 рубля, для трудоспособного населения 19 329 рублей», — сообщает ura.ru со ссылкой на документ.
Сейчас прожиточный минимум в регионе превышает 15 тысяч рублей, для трудоспособных — 16,8 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что зарплата директора тюменского Центра занятости превысила 250 тысяч рублей. Наталья Шабурова заняла пост директора ЦЗН в сентябре 2023 года.