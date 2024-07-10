В Тюмени откроется дневная группа для людей с деменцией

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова: «Занятия в условиях группы дневного пребывания помогают пожилым людям с когнитивными нарушениями замедлить возрастные изменения. Важно, что такой формат работы помогает вновь обрести круг общения, ведь половина посетителей — это одинокие и одиноко проживающие люди. Эти группы удобны и родственникам наших посетителей, можно быть спокойным за безопасность своего близкого, пока они находятся на работе».