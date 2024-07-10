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Posted 10 июля, 12:44

Published 10 июля, 12:44

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

В Тюмени откроется дневная группа для людей с деменцией

В Тюмени откроется дневная группа для людей с деменцией

10 июля 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
В пятницу, 12 июля, в Тюмени откроется уже четвертая группа дневного пребывания для людей с деменцией. Отделение организовано на базе регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.
Фото: Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации ТО / сайт департамента социального развития ТО

Центры дневного пребывания работают еще в трех районах Тюмени (пр. Солнечный, 10/1, ул. А. Логунова, 11/7 и ул. Мельникайте, 107/1). Они открыты в ходе реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода (входит в национальный проект «Демография»), ежегодно их посещают около 200 человек. Такие же группы планируется открыть в Ялуторовске и Тобольске.

В группу могут попасть тюменцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, на основании медицинских показаний. Они будут посещать занятия 3 раза в неделю бесплатно.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова: «Занятия в условиях группы дневного пребывания помогают пожилым людям с когнитивными нарушениями замедлить возрастные изменения. Важно, что такой формат работы помогает вновь обрести круг общения, ведь половина посетителей — это одинокие и одиноко проживающие люди. Эти группы удобны и родственникам наших посетителей, можно быть спокойным за безопасность своего близкого, пока они находятся на работе».

С людьми в таких группах работают психологи, специалисты по социальной работе, культорганизаторы, инструкторы адаптивной физической культуры и помощники по уходу. Коррекционные и развивающие занятия с психологом, посильные физические нагрузки, творчество и поддерживающая, теплая атмосфера помогают сохранить активность и интерес к жизни.

Группа дневного пребывания активно набирает посетителей. Информацию можно узнать по телефону: 8(3452) 64-66-61.

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