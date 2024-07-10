В Тюмени откроется дневная группа для людей с деменцией

Posted 10 июля, 12:44
Published 10 июля, 12:44
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Центры дневного пребывания работают еще в трех районах Тюмени (пр. Солнечный, 10/1, ул. А. Логунова, 11/7 и ул. Мельникайте, 107/1). Они открыты в ходе реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода (входит в национальный проект «Демография»), ежегодно их посещают около 200 человек. Такие же группы планируется открыть в Ялуторовске и Тобольске.
В группу могут попасть тюменцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, на основании медицинских показаний. Они будут посещать занятия 3 раза в неделю бесплатно.
Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова: «Занятия в условиях группы дневного пребывания помогают пожилым людям с когнитивными нарушениями замедлить возрастные изменения. Важно, что такой формат работы помогает вновь обрести круг общения, ведь половина посетителей — это одинокие и одиноко проживающие люди. Эти группы удобны и родственникам наших посетителей, можно быть спокойным за безопасность своего близкого, пока они находятся на работе».
С людьми в таких группах работают психологи, специалисты по социальной работе, культорганизаторы, инструкторы адаптивной физической культуры и помощники по уходу. Коррекционные и развивающие занятия с психологом, посильные физические нагрузки, творчество и поддерживающая, теплая атмосфера помогают сохранить активность и интерес к жизни.
Группа дневного пребывания активно набирает посетителей. Информацию можно узнать по телефону: 8(3452) 64-66-61.