В Тюмени на Московском на два месяца перекроют движение из-за ремонта

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Речь идет о подъезде к домам № 137, 141, к. 3.
«Участников дорожного движения просим обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», -сообщает администрация.
Для водителей доступны варианты объезда по Московскому тракту и межквартальным проездам.
Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Горького перекрывали из-за ремонта теплотрассы. Сейчас там уже уложен новый асфальт, но разметку пока не нанесли.