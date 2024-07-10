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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

В Тюмени на Московском на два месяца перекроют движение из-за ремонта

В Тюмени на Московском на два месяца перекроют движение из-за ремонта

10 июля 2024, 10:51
Фото: 1MI
На Московском тракте в Тюмени перекроют движение транспорта из-за ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о подъезде к домам № 137, 141, к. 3.

«Участников дорожного движения просим обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ», -сообщает администрация.

Для водителей доступны варианты объезда по Московскому тракту и межквартальным проездам.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Горького перекрывали из-за ремонта теплотрассы. Сейчас там уже уложен новый асфальт, но разметку пока не нанесли.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область
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