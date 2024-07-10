В Тюмень на «Зарницу 2.0» приедут участники со всего УрФО

14 и 15 июля для ребят стартует образовательная часть. Она предполагает обучение по условно-учётным специальностям: военкор, политрук, штурмовик, инженер-сапёр, тактический медик, оператор БПЛА, топограф и командир отряда. На втором этапе, запланированном на 16 июля, состоятся соревнования, включающие в себя военизированные эстафеты, состязания по условно-учётным специальностям.



Финальная часть — бой между командами, состоится 17 июня на полигоне ТВВИКУ. Там участникам предстоит на практике применить полученные знания. В решающем столкновении команды выполнят задачи для окончательной победы над противником, применив лазертаг-оборудование. Медикам предстоит эвакуировать раненых и оказывать срочную помощь, операторы БПЛА сопроводят команды, а политрук команды будет отвечать за интернет-безопасность.



По итогам игры лучшие команды окружного этапа «Зарница 2.0» пройдут во Всероссийский финал проекта.



Напомним, региональный этап проекта состоялся в Тюмени в мае. Тогда участие в нём приняли около 500 ребят со всей области.