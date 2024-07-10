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Posted 10 июля, 12:31

Published 10 июля, 12:31

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В Тюмень на «Зарницу 2.0» приедут участники со всего УрФО

В Тюмень на «Зарницу 2.0» приедут участники со всего УрФО

10 июля 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
С 13 по 18 июля в Тюмени пройдёт окружной этап флагманского проекта «Движения Первых» — всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Участие в этапе примут 120 ребят из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО, сообщает депспорта региона.

Состязания состоятся в двух возрастных категориях: 11-13 и 14-17 лет. Для мероприятия подготовлены площадки на базе полигона ТВВИКУ и ДООЦ «Алые Паруса».

14 и 15 июля для ребят стартует образовательная часть. Она предполагает обучение по условно-учётным специальностям: военкор, политрук, штурмовик, инженер-сапёр, тактический медик, оператор БПЛА, топограф и командир отряда. На втором этапе, запланированном на 16 июля, состоятся соревнования, включающие в себя военизированные эстафеты, состязания по условно-учётным специальностям.

Финальная часть — бой между командами, состоится 17 июня на полигоне ТВВИКУ. Там участникам предстоит на практике применить полученные знания. В решающем столкновении команды выполнят задачи для окончательной победы над противником, применив лазертаг-оборудование. Медикам предстоит эвакуировать раненых и оказывать срочную помощь, операторы БПЛА сопроводят команды, а политрук команды будет отвечать за интернет-безопасность.

По итогам игры лучшие команды окружного этапа «Зарница 2.0» пройдут во Всероссийский финал проекта.

Напомним, региональный этап проекта состоялся в Тюмени в мае. Тогда участие в нём приняли около 500 ребят со всей области.

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