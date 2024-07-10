В Люберцах Московской области произошло смертельное ДТП

Как пишет «Ридус», по предварительной версии правоохранителей, техническая неисправность «Газели» привела к вынужденной остановке транспортного средства прямо на дороге. К автомобилю подъехала патрульная машина ДПС. В этот момент в попутном направлении следовал МАЗ, который протаранил «Газель».