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Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Люберцах Московской области произошло смертельное ДТП

10 июля 2024, 07:11
На Новорязанском шоссе в Люберцах произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели двух людей.

Как пишет «Ридус», по предварительной версии правоохранителей, техническая неисправность «Газели» привела к вынужденной остановке транспортного средства прямо на дороге. К автомобилю подъехала патрульная машина ДПС. В этот момент в попутном направлении следовал МАЗ, который протаранил «Газель».

От удара автомобиль откинуло на патрульную машину. МАЗ продолжил двигаться и протаранил легковой автомобиль «Фольксваген». В результате иномарку разорвало и ее водитель погиб. Также погиб водитель «Газели».

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