Тюменскому врачу через 4 года после смертельной операции вынесли шокирующий приговор

Уголовное дело на Марину Варданян завели в 2019 году из-за смерти пациентки, которой в клинике проводили резекцию желудка. После операции у женщины открылось кровотечение, ее перевели в реанимацию, где через 19 часов она скончалась. В произошедшем обвинили анестезиолога, которая свою вину отрицала. Судебная тяжба тянулась 4 года и стороне защиты удалось добиться оправдательного приговора для врача.