Тюменскому врачу через 4 года после смертельной операции вынесли шокирующий приговор

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Уголовное дело на Марину Варданян завели в 2019 году из-за смерти пациентки, которой в клинике проводили резекцию желудка. После операции у женщины открылось кровотечение, ее перевели в реанимацию, где через 19 часов она скончалась. В произошедшем обвинили анестезиолога, которая свою вину отрицала. Судебная тяжба тянулась 4 года и стороне защиты удалось добиться оправдательного приговора для врача.
«Это невероятная ситуация. Чудеса случаются чаще, чем такие приговоры. Мы провели рад экспертиз, в том числе с привлечением ассоциацией анестезиологов-реаниматологов России, которые подтвердили, что врач сделала все правильно и никак не причастна к смерти пациентки», — рассказал «Нашему городу» адвокат врача-анестезиолога Павел Руснаков.
Сторона обвинения требовала для Варданян наказание в виде исправительных работ и удержания 5% зарплаты. Других врачей, участвовавших в той операции к ответственности не привлекали.
Как говорит Руснаков, врачей часто пытаются привлечь к уголовной ответственности и обычно сторона обвинения при наличии основания требует более серьезные наказания вплоть до лишения свободы.
«Зачастую действия врачей строго соответствуют инструкциям. Иногда реакции организма бывают непредсказуемыми. Вроде никаких противопоказаний нет, но может произойти трагедия. На фоне таких событий многих врачей которых привлекают и осуждают», — объясняет адвокат.
Отметим, что по итогам 2023 года оправдательных приговоров было вынесено 0,2% от общего числа приговоров в России.
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