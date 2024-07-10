Раненые в Дагестане тюменские полицейские идут на поправку

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Отмечается, что правоохранители из Заводоуковска получили тяжелые травмы, но чувствуют себя лучше.
«Ранения они получили серьезные, но, по крайней мере, говорят о том, что чувствуют себя они гораздо лучше. Конечно, их лечением занимаются квалифицированные медики», — цитирует ведомство 72.ру.
Вечером 23 июня боевики открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте, они напали на полицейских и священнослужителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находились на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.