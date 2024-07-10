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Раненые в Дагестане тюменские полицейские идут на поправку

Раненые в Дагестане тюменские полицейские идут на поправку

10 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI
Сотрудники ГАИ из Тюмени, которые были ранены в Дагестане, идут на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции по СКФО.
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Полиция

Отмечается, что правоохранители из Заводоуковска получили тяжелые травмы, но чувствуют себя лучше.

«Ранения они получили серьезные, но, по крайней мере, говорят о том, что чувствуют себя они гораздо лучше. Конечно, их лечением занимаются квалифицированные медики», — цитирует ведомство 72.ру.

Вечером 23 июня боевики открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте, они напали на полицейских и священнослужителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находились на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Теракт
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