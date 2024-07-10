Пресс-тур по модернизированным объектам УСТЭК прошел в Тюмени

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Отправной точкой для тюменских журналистов стала улица Ставропольская. Здесь в прошлом году для теплоснабжения новой школы №95 была построена муниципальная котельная №52. Объект полностью автоматизирован и не нуждается в постоянном присутствии на нем человека. Кроме того, он является более экологичным и надежным, в отличие от котельных старого поколения, где коэффициент полезного действия не превышал 80%. Сегодня этот показатель приравнивается к 95%, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу нормативного теплоснабжения.
Присутствие персонала здесь не предусмотрено, вся информация из котельной передается напрямую в диспетчерский пункт и мастеру по ее обслуживанию на мобильный телефон, посредством уведомлений. На объект сотрудники приезжают только на профилактические работы. За последние годы УСТЭК было реконструировано и построено 8 котельных, в этом году мы осуществляем реконструкцию еще 2-х. Всего в долгосрочной перспективе мы планируем привести в порядок 50 котельных, — сообщил заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.
Вторым объектом пресс-тура стал диспетчерский пункт УСТЭК, модернизация которого прошла в сентябре 2023 года. В здании смонтировали видеостену с оперативной схемой теплосетей, параметрами в узловых точках и возможностью вывода на экран дополнительной информации, необходимой диспетчеру для работы. Новое оборудование позволяет отображать на виртуальной схеме тепловых сетей города участки, где проводятся капитальные ремонты или осуществляются гидравлические испытания, а также отслеживать в режиме онлайн аварийные ситуации.
Основная изюминка реконструкции диспетчерского пункта — это видеостена, на ней отображаются все магистральные сети, насосные и тепловые источники, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По цвету можно понять, например, открыта или закрыта запорная арматура, имеющаяся на тепловых сетях. Это нужно диспетчеру, чтобы принимать правильные решения, особенно в случае аварийной ситуации. Информацию ему передают бригады, которые проводят открытие и закрытие арматур, а диспетчер вручную выводит ее на видеостену. На большой экран можно вывести не только общую схему тепловых сетей, но и схему теплосетей, которые проложены к каждому конкретному дому. Также на видеостене отображаются показания системы коммерческого учета тепловой энергии с приборов, которые устанавливаются почти на каждом объекте, они показывают температуру, давление и расход. По этим данным мы можем определить качество теплоснабжения потребителя в данной точке, можем диагностировать утечку на ответвлении по разнице расходов. Как только мы видим, что разница расходов начала увеличиваться, понимаем, началась утечка и оперативно отправляем туда персонал для обхода и выявления мест дефектов. После чего принимаем меры по их локализации, — рассказал начальник оперативно-диспетчерской службы Александр Скурихин.
Отметим, каждый из объектов пресс-тура показал, что УСТЭК стремится максимально автоматизировать все процессы работы, улучшая тем самым не только качество теплоснабжения Тюмени, но и условия труда внутри компании.