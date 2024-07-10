Пресс-тур по модернизированным объектам УСТЭК прошел в Тюмени

Отправной точкой для тюменских журналистов стала улица Ставропольская. Здесь в прошлом году для теплоснабжения новой школы №95 была построена муниципальная котельная №52. Объект полностью автоматизирован и не нуждается в постоянном присутствии на нем человека. Кроме того, он является более экологичным и надежным, в отличие от котельных старого поколения, где коэффициент полезного действия не превышал 80%. Сегодня этот показатель приравнивается к 95%, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу нормативного теплоснабжения.