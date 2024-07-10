После смертельной операции в Тюмени оправдали врача, а ребенку раздробили руку в саду

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:49
Елена Ваенга выступил в Тюмени с единственным концертом. Мероприятие состоится в середине декабря.
Билеты только поступили в продажу, свободных мест достаточно много. Дешевле всего стоит «балкон» — от 2.5 до 4.5 тысячи рублей. Самые дорогие места — ближе к сцене, их стоимость достигает 10 тысяч.
Лакомый контракт отхватил ТОДЭП. Это — единственная компания, которая подала заявку на конкурс.
Движение по развязке планировалось запустить до конца 2023 года. Однако из-за большого объема работ по демонтажу коммуникаций сроки были перенесены еще на год. Строительство дороги началось летом 2022 года. На работы выделили два миллиарда рублей.
Жители Уватского района простились с земляком Василием Афанасьевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Василий погиб в июне этого года, выполняя боевые задачи. Ему было 30 лет.
Солдат заключил контракт на службу в армии в 2020 году. Он выполнял свой долг на Сахалине, а в 2022 году отправился на СВО. Посмертно нашего земляка наградили Орденом Мужества.
Ленинский районный суд вынес вердикт по делу врача-анестезиолога Марины Варданян, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Операция с участием потерпевшей проводилась в 2018 году, однако после нее у пациентки открыло кровотечение и она скончалась.
Судебная тяжба тянулась 4 года и стороне защиты удалось добиться оправдательного приговора для врача. Сторона обвинения требовала для Варданян наказание в виде исправительных работ и удержания 5% зарплаты. Других врачей, участвовавших в той операции к ответственности не привлекали.
В Тюмени в частном детском саду «Умный Джо» двухлетнему ребенку сломали руку. Мама мальчика утверждает, что ее сыну потребовалась операция, чтобы установить спицы.
Руководитель детского сада связалась с ней только спустя неделю, извинилась и предложила заключить мировое соглашение. Семье хотели заплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации и оплатить расходы на лечение, но родителей мальчика такой вариант не устроил. Предстоят суды.