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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

После смертельной операции в Тюмени оправдали врача, а ребенку раздробили руку в саду

После смертельной операции в Тюмени оправдали врача, а ребенку раздробили руку в саду

10 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 10 июля
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Итоги

В Тюмени состоится концерт Ваенги

Елена Ваенга выступил в Тюмени с единственным концертом. Мероприятие состоится в середине декабря.

Билеты только поступили в продажу, свободных мест достаточно много. Дешевле всего стоит «балкон» — от 2.5 до 4.5 тысячи рублей. Самые дорогие места — ближе к сцене, их стоимость достигает 10 тысяч.

Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
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На строительство развязки в Тюмени уйдет 300 млн рублей

Лакомый контракт отхватил ТОДЭП. Это — единственная компания, которая подала заявку на конкурс.

Движение по развязке планировалось запустить до конца 2023 года. Однако из-за большого объема работ по демонтажу коммуникаций сроки были перенесены еще на год. Строительство дороги началось летом 2022 года. На работы выделили два миллиарда рублей.

На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей
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В Увате простились с героем СВО

Жители Уватского района простились с земляком Василием Афанасьевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Василий погиб в июне этого года, выполняя боевые задачи. Ему было 30 лет.

Солдат заключил контракт на службу в армии в 2020 году. Он выполнял свой долг на Сахалине, а в 2022 году отправился на СВО. Посмертно нашего земляка наградили Орденом Мужества.

В Увате простились с бойцом СВО, который любил волейбол
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После смертельной операции оправдали тюменского врача

Ленинский районный суд вынес вердикт по делу врача-анестезиолога Марины Варданян, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Операция с участием потерпевшей проводилась в 2018 году, однако после нее у пациентки открыло кровотечение и она скончалась.

Судебная тяжба тянулась 4 года и стороне защиты удалось добиться оправдательного приговора для врача. Сторона обвинения требовала для Варданян наказание в виде исправительных работ и удержания 5% зарплаты. Других врачей, участвовавших в той операции к ответственности не привлекали.

Тюменскому врачу через 4 года после смертельной операции вынесли шокирующий приговор
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Юному тюменцу раздробили руку в детском саду

В Тюмени в частном детском саду «Умный Джо» двухлетнему ребенку сломали руку. Мама мальчика утверждает, что ее сыну потребовалась операция, чтобы установить спицы.

Руководитель детского сада связалась с ней только спустя неделю, извинилась и предложила заключить мировое соглашение. Семье хотели заплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации и оплатить расходы на лечение, но родителей мальчика такой вариант не устроил. Предстоят суды.

Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку
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