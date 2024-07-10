Норильск покинул топ городов с чрезмерно высоким индексом загрязнения атмосферы

Согласно документу, Норильск больше не находится в списке очень загрязненных городов, так как оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха теперь опустилась до показателя ИЗА > 7. Объемы выбросов от стационарных источников и выбросы диоксида серы стали ниже по отношению к 2022 году на 140 тысяч тонн (8%). Однако также в отчете отмечается, что в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона — держатся на уровне выше установленных гигиенических нормативов.