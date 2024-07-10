Норильск покинул топ городов с чрезмерно высоким индексом загрязнения атмосферы

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Как сообщает tass.ru, ссылаясь на информацию из обзора ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в России за прошлый год, индекс загрязнения в Норильске поменял статус на «высокий».
В российских регионах загрязнение официально считают низким, если ИЗА не доходит до отметки 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, который достиг отметки в 14 или превысил ее.
Согласно документу, Норильск больше не находится в списке очень загрязненных городов, так как оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха теперь опустилась до показателя ИЗА > 7. Объемы выбросов от стационарных источников и выбросы диоксида серы стали ниже по отношению к 2022 году на 140 тысяч тонн (8%). Однако также в отчете отмечается, что в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона — держатся на уровне выше установленных гигиенических нормативов.
При этом исследования показали увеличение концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. Представители ведомства, обнародуя такую информацию, напоминают, что снижение оценки уровня загрязнения может быть крайне неустойчивой величиной и меняться в зависимости от количества вредных выбросов в атмосферу.
Помимо Норильска, список покинули еще 13 городов: Абакан, Вихоревка, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкала, Новоульяновск, Новочебоксарск, Пенза. На сегодняшний день перечень включает в себя 33 города, в том числе и такие крупные, как Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск, Челябинск.