Медики специально заразили людей ковидом

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Исследователи изучили реакцию иммунитета 36 здоровых взрослых добровольцев против инфекции SARS-CoV-2. Коронавирусом в результате заболели не все участники, что позволило группе исследователей определить уникальные иммунные реакции, позволяющие бороться с инфекцией. Результаты исследований приводит портал «Новая Хакасия».
Чтобы понять, почему некоторые не заболели ковидом, ученые решили фиксировать все иммунные реакции как только в них попадает вирус. Каждую клетку организма, взаимодействовавшую с вирусом ученые отделили и изучили.
Как оказалось те, кто не заразился имеет более тонкий иммунитет в отличие от тех, кто заболел. У иммунных к вирусу происходили уникальные реакции, которые ученые не встречали ранее. Заболели же те, кто имел быструю реакцию кровеносных тел, но слабую слизистую.
Исследователи также выявили общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Таким образом, исследование позволило ученым не только лучше понять, как взаимодействуют иммунные клетки, но и открыло возможности для разработки новых методов лечения с помощью T-клеток. В будущем это позволит не только улучшить лечение ковида, но и других острых инфекций.