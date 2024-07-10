Медики специально заразили людей ковидом

Как оказалось те, кто не заразился имеет более тонкий иммунитет в отличие от тех, кто заболел. У иммунных к вирусу происходили уникальные реакции, которые ученые не встречали ранее. Заболели же те, кто имел быструю реакцию кровеносных тел, но слабую слизистую.