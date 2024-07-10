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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Медики специально заразили людей ковидом

Медики специально заразили людей ковидом

10 июля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Группа международных ученых нашла группу добровольцев и заразила их ковидом. Сделано это было в рамках эксперимента и проверки реакции иммунитета на раздражитель.

Исследователи изучили реакцию иммунитета 36 здоровых взрослых добровольцев против инфекции SARS-CoV-2. Коронавирусом в результате заболели не все участники, что позволило группе исследователей определить уникальные иммунные реакции, позволяющие бороться с инфекцией. Результаты исследований приводит портал «Новая Хакасия».

Чтобы понять, почему некоторые не заболели ковидом, ученые решили фиксировать все иммунные реакции как только в них попадает вирус. Каждую клетку организма, взаимодействовавшую с вирусом ученые отделили и изучили.

Как оказалось те, кто не заразился имеет более тонкий иммунитет в отличие от тех, кто заболел. У иммунных к вирусу происходили уникальные реакции, которые ученые не встречали ранее. Заболели же те, кто имел быструю реакцию кровеносных тел, но слабую слизистую.

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Исследователи также выявили общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Таким образом, исследование позволило ученым не только лучше понять, как взаимодействуют иммунные клетки, но и открыло возможности для разработки новых методов лечения с помощью T-клеток. В будущем это позволит не только улучшить лечение ковида, но и других острых инфекций.

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