Количество смертельных ДТП снизилось в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В первом полугодии 2024 года количество смертельных ДТП в Тюменской области снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на заседании начальник регионального Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Миллер отметил, что в летний период количество ДТП с участием мотоциклов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности возросло. Основными причинами аварий с тяжкими последствиями являются превышение скорости, нарушение правил перестроения и обгона, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения правил дорожного движения.
Ранее «Наш город» писал, что трасса Тюмень — Ханты-Мансийск вошла в список самых опасных дорог. С начала года на этой трассе произошло более тысячи ДТП.