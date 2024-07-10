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Updated Сегодня, 08:05

Количество смертельных ДТП снизилось в Тюменской области

Количество смертельных ДТП снизилось в Тюменской области

10 июля 2024, 08:03
Фото: 1MI
В первом полугодии 2024 года смертельных аварий стало на 7% меньше. В то же время с наступлением лета количество ДТП с участием мотоциклов увеличилось.
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ДТП

В первом полугодии 2024 года количество смертельных ДТП в Тюменской области снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на заседании начальник регионального Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Миллер отметил, что в летний период количество ДТП с участием мотоциклов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности возросло. Основными причинами аварий с тяжкими последствиями являются превышение скорости, нарушение правил перестроения и обгона, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения правил дорожного движения.

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Ранее «Наш город» писал, что трасса Тюмень — Ханты-Мансийск вошла в список самых опасных дорог. С начала года на этой трассе произошло более тысячи ДТП.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Аварии#Статистика
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