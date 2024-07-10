Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

В ходе экскурсии студенты детально ознакомились с процессом переработки макулатуры на производстве. Им сообщили, что старая бумага и бумажные отходы являются ценным сырьем для изготовления картонной упаковки и не только. На ПЦБК налажен многоразовый цикл переработки бумаги, который может повторяться до 12 раз. Годовая мощность компании по переработке макулатуры достигает 300 000 тонн.