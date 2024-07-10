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Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

10 июля 2024, 10:28
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) стала ещё одной площадкой для приема студенческих делегаций в рамках учебно-производственной практики. На предприятии побывали студенты и преподаватели географического факультета МГУ.

Одна из участниц практики, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, отметила, что ее впечатлили современная городская среда Перми и возможность посетить различные производства, включая ПЦБК. По ее словам, такое погружение в реальную промышленную деятельность гораздо интереснее традиционных академических занятий, сообщает портал properm.ru.

Второкурсники получили возможность знакомства с экономикой региона, а также с принципами экономики замкнутого цикла непосредственно на примере бизнес-процессов ПЦБК. Делегацию встретил генеральный директор компании Юрий Марков, который отметил готовность предприятия к приему гостей, особенно представителей учащейся молодежи.

В ходе экскурсии студенты детально ознакомились с процессом переработки макулатуры на производстве. Им сообщили, что старая бумага и бумажные отходы являются ценным сырьем для изготовления картонной упаковки и не только. На ПЦБК налажен многоразовый цикл переработки бумаги, который может повторяться до 12 раз. Годовая мощность компании по переработке макулатуры достигает 300 000 тонн.

В рамках визита состоялся турнир по настольной игре «Цикличная экономика». Студенты могли примерить на себя роль руководителей предприятий и оценить собственный уровень знаний в сфере экономики замкнутого цикла. По итогу турнира его участникам вручили подарки.

Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ Мария Горячко подчеркнула важность таких производственных экскурсий для подготовки будущих специалистов-географов.

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