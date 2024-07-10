Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Одна из участниц практики, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, отметила, что ее впечатлили современная городская среда Перми и возможность посетить различные производства, включая ПЦБК. По ее словам, такое погружение в реальную промышленную деятельность гораздо интереснее традиционных академических занятий, сообщает портал properm.ru.
Второкурсники получили возможность знакомства с экономикой региона, а также с принципами экономики замкнутого цикла непосредственно на примере бизнес-процессов ПЦБК. Делегацию встретил генеральный директор компании Юрий Марков, который отметил готовность предприятия к приему гостей, особенно представителей учащейся молодежи.
В ходе экскурсии студенты детально ознакомились с процессом переработки макулатуры на производстве. Им сообщили, что старая бумага и бумажные отходы являются ценным сырьем для изготовления картонной упаковки и не только. На ПЦБК налажен многоразовый цикл переработки бумаги, который может повторяться до 12 раз. Годовая мощность компании по переработке макулатуры достигает 300 000 тонн.
В рамках визита состоялся турнир по настольной игре «Цикличная экономика». Студенты могли примерить на себя роль руководителей предприятий и оценить собственный уровень знаний в сфере экономики замкнутого цикла. По итогу турнира его участникам вручили подарки.
Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ Мария Горячко подчеркнула важность таких производственных экскурсий для подготовки будущих специалистов-географов.