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В Тюмени 9 июля потеплеет до +29

Жара возвращается в Тюмень

9 июля 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Тюмени 9 июля потеплеет до +29

На юге Тюменской области во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +24….+29, в темное время суток ожидается +13…+18. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 9 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные столбики термометров покажут +17…+25, к полудню воздух прогреется до +26…+28, в темное время суток температура составит +15…+21. Скорость ветра составит 0,8-2,2 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:57, закат в 21:29, продолжительность дня 17 часов 33 минуты.

В Тобольске 9 июля ожидается переменная облачность и без осадков. Утром термометры покажут +17…+25, днем ожидается до +26…+28, ночью температура синоптики прогнозируют +17…+21. Скорость ветра составит 1-2,5 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:38, закат в 21:27, продолжительность дня 17 часов 49 минут.

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В Ишиме 9 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь утром. Днем термометры покажут +27…+28, в темное время суток температура воздуха составит +15…+19. Скорость ветра составит 1,7-4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:49, закат в 21:06, продолжительность дня 17 часов 17 минут.

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