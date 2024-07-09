Жара возвращается в Тюмень

В Тюмени 9 июля потеплеет до +29

На юге Тюменской области во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +24….+29, в темное время суток ожидается +13…+18. Скорость ветра составит 4-9 м/с.