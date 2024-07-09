Жара возвращается в Тюмень

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Тюмени 9 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные столбики термометров покажут +17…+25, к полудню воздух прогреется до +26…+28, в темное время суток температура составит +15…+21. Скорость ветра составит 0,8-2,2 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:57, закат в 21:29, продолжительность дня 17 часов 33 минуты.
В Тобольске 9 июля ожидается переменная облачность и без осадков. Утром термометры покажут +17…+25, днем ожидается до +26…+28, ночью температура синоптики прогнозируют +17…+21. Скорость ветра составит 1-2,5 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:38, закат в 21:27, продолжительность дня 17 часов 49 минут.
В Ишиме 9 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь утром. Днем термометры покажут +27…+28, в темное время суток температура воздуха составит +15…+19. Скорость ветра составит 1,7-4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:49, закат в 21:06, продолжительность дня 17 часов 17 минут.