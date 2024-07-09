Выпускники-экономисты Тюменского государственного университета получили дипломы ВШЭ

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Программа реализовывалась в ТюмГУ на базе Финансово-экономического института с привлечением преподавателей Школы компьютерных наук, а в НИУ ВШЭ — на базе Факультета экономических наук совместно с Факультетом компьютерных наук. В июне ребята успешно защитили свои выпускные квалификационные работы.
Программа была сложная, до финиша дошли только 50% самых способных, настойчивых и упорных. На защите ребята показали свои уникальные компетенции, все члены экзаменационной комиссии отметили очень высокий уровень подготовки студентов ТюмГУ, — сказала директор Финансово-экономического института, проректор ТюмГУ Дарья Лазутина.
В результате за четыре года обучения ребята изучили теорию современной экономической науки и приобрели прикладные навыки работы с аналитическими инструментами, включая интеллектуальный анализ данных, работу с большими данными и искусственным интеллектом.
Я надеюсь, вы все будете успешны, потому что умеете дерзать и преодолевать. Вы получили качественное экономическое образование, которого не так много в стране, у вас сформирован вкус к аналитике. Высшей школе экономики эта программа очень дорога, потому что для нас это тоже вызов. Проектируя ее совместно с коллегами из ТюмГУ, мы сознательно закладывали в нее сильную инструментальную составляющую, потому что без этого невозможно быть современным хорошим экономистом, — поприветствовал выпускников проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.
Выпускные квалификационные работы студенты выполняли под руководством преподавателей двух вузов. Так, в ТюмГУ обучающихся напутствовали специалисты кафедры экономики и финансов и научно-учебная лаборатория рынка труда. В НИУ ВШЭ бакалавры принимали участие в проектных семинарах преподавателей научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России, лаборатории исследований рынка труда, международной лаборатории макроэкономического анализа и базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков.
Разнообразна тематика работ выпускников — от постшкольной образовательной мобильности до монетарной политики государства. Ряд работ выполнялся на уникальных данных, предоставленных лабораториями НИУ ВШЭ, — пояснила академический руководитель программы «Аналитика и анализ данных» в ТюмГУ Марина Гильтман.
Сочетание экономических и прикладных аналитических навыков делает выпускников программы высококонкурентоспособными на рынке труда, повышает шансы на успешное трудоустройство, некоторые из них уже работают по специальности.
Уникальность программы в том, что мы, во-первых, смогли перенять опыт и получить знания от преподавателей сразу двух вузов. Во-вторых, уклон в анализ данных, что очень редко встречается. Все это однозначно поможет в дальнейшей карьере и в продвижении себя-ка профессионала». Большое спасибо нашим руководителям Марине Андреевне Гильтман и Николаю Петровичу Пильнику (ВШЭ). Специалисты «Вышки» всегда были на связи: проводили онлайн-занятия, мы могли им написать, если возникали вопросы, они курировали процесс подготовки ВКР. В этом смысле все было реализовано очень четко, — поделилась мнением выпускница ФЭИ программы «Экономика и анализ данных» Анастасия Ильиных.
Еще на первом курсе я понял, что экономисту сегодня просто необходимо разбираться в современных инструментах для анализа данных. Плюс для меня важным фактором выбора этой программы стала возможность гарантированного трудоустройства. Мои ожидания оправдались: я на себе почувствовал, что моя конкурентоспособность выросла раза в четыре — я успел поработать в двух банках и в обоих случаях мне сильно помогало то, что я учил не только фундаментальные дисциплины, микро- или макроэкономику, но также осваивал Python и другие ПО для того, чтобы анализировать данные, — рассказал выпускник ФЭИ программы «Экономика и анализ данных» Георгий Конев.
Примечательно, что в этом году на направление бакалавриата «Экономика» в ТюмГУ выделено 26 бюджетных мест.