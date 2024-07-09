Выпускники-экономисты Тюменского государственного университета получили дипломы ВШЭ

Программа реализовывалась в ТюмГУ на базе Финансово-экономического института с привлечением преподавателей Школы компьютерных наук, а в НИУ ВШЭ — на базе Факультета экономических наук совместно с Факультетом компьютерных наук. В июне ребята успешно защитили свои выпускные квалификационные работы.