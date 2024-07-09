Власти нашли подрядчика для строительства крытого катка в Тюмени

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Власти нашли подрядчика, который займется строительством крытого ледового катка на Судоремонтной в Тюмени. В торгах победила компания «Омега-Сервис». Начальная цена контракта составляла 705.1 миллиона рублей, однако компания предложила выполнить работы за 700 миллионов, указано на Госзакупках.
По данным СБИС, компания «Омега-Сервис» была основана в 2012 году. Ее владельцем является Оксана Егоян, которой также принадлежат мебельная компания, фирма по производству малярных работ и туристическое агентство.
Ранее организация участвовала в нескольких небольших торгах, самым крупным из которых было строительство железнодорожного вокзала в Нягани за 63.3 миллиона рублей. Строительство крытого ледового катка станет первым крупным проектом для компании.
Каток на Судоремонтной будет открыт к 2025 году, его площадь составит более 5.5 тысячи квадратных метров. Здание будет одноэтажным, внутри расположатся ледовая площадка, арена и тренажерный зал.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени два района соединят четырехполосной дорогой и развязкой. Их хотят построить до 2030 года.