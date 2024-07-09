В Тюменской области за 65 млн рублей отремонтировали корпус дома соцобслуживания

Директор Ярковского дома соцобслуживания Надежда Баженова: «Обновленное здание стало долгожданным подарком для наших подопечных к 80-летию Тюменской области. Первые проживающие уже заселяются и отмечают, что по степени уюта и благоустройству здесь, конечно, все отлично. Здание отвечает всем современным требованиям для достойной жизни и досуга старшего поколения. Но главное — здесь работают неравнодушные люди, готовые помочь человеку, услышать его».