В Тюменской области за 65 млн рублей отремонтировали корпус дома соцобслуживания

Posted 9 июля, 12:30
Published 9 июля, 12:30
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Ярковский дом соцобслуживания — один из старейших в Тюменской области, в прошлом году ему исполнилось 65 лет. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в организации проводится капитальный ремонт зданий. Первый корпус после капитального ремонта был открыт в 2023 году.
Директор Ярковского дома соцобслуживания Надежда Баженова: «Обновленное здание стало долгожданным подарком для наших подопечных к 80-летию Тюменской области. Первые проживающие уже заселяются и отмечают, что по степени уюта и благоустройству здесь, конечно, все отлично. Здание отвечает всем современным требованиям для достойной жизни и досуга старшего поколения. Но главное — здесь работают неравнодушные люди, готовые помочь человеку, услышать его».
Двухэтажный жилой корпус рассчитан на 65 мест, он соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Жилые комнаты оснащены новой современной мебелью, созданы условия для проживания, приближенные к домашним. Установлена подъемная платформа, которая является долгожданным и необходимым механизмом. Она облегчает доставку и передвижение проживающих и работу персонала учреждения. Открыты кабинет для занятий адаптивной физической культурой, парикмахерская комната.
Кроме столовой, отвечающей всем современным требованиям, в здании оборудована комната самообслуживания, где проживающие смогут самостоятельно готовить еду и делиться новостями за чашкой чая.