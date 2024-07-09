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Posted 9 июля, 13:00

Published 9 июля, 13:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Тюменской области сельские предприниматели развивают семейный турбизнес

В Тюменской области сельские предприниматели развивают семейный турбизнес

9 июля 2024, 13:00
Фото: nashgorod.ru
В Казанском селе на горе Боровлянка уже девять лет работает база отдыха. Чуть позднее там же было открыто кафе. Оба бизнеса принадлежат местной семье. Развить собственное дело супругам удалось при господдержке, которую им оказало Инвестагентства Тюменской области.
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства

Наталья Куроптева — руководитель организации ООО «КВАНТА-ПЛЮС», в бизнесе она успешно работает уже более 20 лет. Вместе со своим супругом Александром Наталья развивает туристическое направление в Казанском районе на горе Боровлянка.

В 2015 году при поддержке Инвестагентства Тюменской области Наталья и Александр реализовали инвестиционный проект по строительству гостевого дома в деревне Боровлянка. Они установили бани-термобочки, оборудовали беседки для отдыха и мангальную зону, а также приобрели квадроциклы. Кроме того, пара построила еще один гостевой дом и закупила дополнительное спортивное оборудование.

В 2019 году супруги Куроптевы решили продолжить развитие своего бизнеса — они арендовали и оборудовали помещение для кафе «Успех» в селе Казанское, а позже открыли и банкетный зал.

В 2024 году при поддержке Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Куроптевы планируют реализовать новый инвестиционный проект — завершить работы по благоустройству и открыть отель на базе кафе «Успех».

Семья Куроптевых активно пользуется мерами государственной поддержки, участвуя в образовательных программах Центра «Мой бизнес» и деловых поездках на различные форумы. По словам Натальи, без этой поддержки им было бы гораздо сложнее реализовывать свои проекты.

Кроме того, когда в результате паводка гостевые дома в Боровлянке оказались подтоплены, Куроптевы смогли оформить микрозайм под 1% на восстановление объектов.

Поддержка предпринимателям в Тюменской области оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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