В Тюменской области сельские предприниматели развивают семейный турбизнес

Posted 9 июля, 13:00
Published 9 июля, 13:00
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Наталья Куроптева — руководитель организации ООО «КВАНТА-ПЛЮС», в бизнесе она успешно работает уже более 20 лет. Вместе со своим супругом Александром Наталья развивает туристическое направление в Казанском районе на горе Боровлянка.
В 2015 году при поддержке Инвестагентства Тюменской области Наталья и Александр реализовали инвестиционный проект по строительству гостевого дома в деревне Боровлянка. Они установили бани-термобочки, оборудовали беседки для отдыха и мангальную зону, а также приобрели квадроциклы. Кроме того, пара построила еще один гостевой дом и закупила дополнительное спортивное оборудование.
В 2019 году супруги Куроптевы решили продолжить развитие своего бизнеса — они арендовали и оборудовали помещение для кафе «Успех» в селе Казанское, а позже открыли и банкетный зал.
В 2024 году при поддержке Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Куроптевы планируют реализовать новый инвестиционный проект — завершить работы по благоустройству и открыть отель на базе кафе «Успех».
Семья Куроптевых активно пользуется мерами государственной поддержки, участвуя в образовательных программах Центра «Мой бизнес» и деловых поездках на различные форумы. По словам Натальи, без этой поддержки им было бы гораздо сложнее реализовывать свои проекты.
Кроме того, когда в результате паводка гостевые дома в Боровлянке оказались подтоплены, Куроптевы смогли оформить микрозайм под 1% на восстановление объектов.
Поддержка предпринимателям в Тюменской области оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».