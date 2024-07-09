В Тюменской области сельские предприниматели развивают семейный турбизнес

В 2015 году при поддержке Инвестагентства Тюменской области Наталья и Александр реализовали инвестиционный проект по строительству гостевого дома в деревне Боровлянка. Они установили бани-термобочки, оборудовали беседки для отдыха и мангальную зону, а также приобрели квадроциклы. Кроме того, пара построила еще один гостевой дом и закупила дополнительное спортивное оборудование.