В Тюмени прошел первый региональный чемпионат по фиджитал-спорту

Чемпионат по функционально-цифровому спорту состоялся в тюменском фиджитал центре. За награды турнира боролись участники из региональной столицы, Тобольска и Заводоуковска. 16 спортсменов продемонстрировали свои навыки в дисциплина «ритм-симулятор», а в направлении «двоеборье — тактическая стрельба» выступили 6 команд.



В дисциплине «ритм-симулятор» спортсмены соревновались по правилам игры Just Dance 2024 Edition — повторяли танец, исполняемый актерами на экране. По итогам состязаний призовые места заняли:



1 место — Семен Хлюпин

2 место — Алим Газизов

3 место — Ксения Егорова



В ходе соревнований по дисциплине «двоеборье — тактическая стрельба» участники испытали себя в тактический шутер Counter-Strike 2, а после продемонстрировали свою меткость в реальной жизни с помощью игры в лазертаг. В тройку сильнейших вошли команды:



1 место — SPEEDHUN72RZ

2 место — AstNeko

3 место — Adrenaline



— Первый опыт проведения областных соревнований считаю успешным. Несмотря на то, что организация состязаний по фиджитал-спорту требует немалых усилий, ведь было задействовано три площадки, нам удалось провести их достойно. Все участники остались довольны — показали себя, посоревновались и познакомились друг с другом. Большим плюсом было то, что одна из наших площадок была расположена прямо на набережной и привлекала взгляды жителей и гостей областной столицы. Я уверен, что благодаря открытым для взора зрителей состязаниям мы сможем привлечь к фиджитал-спорту еще больше активистов, — отметил президент федерации фиджитал-спорта Тюменской области Данил Чаюн.



Напомним, что «Мой фиджитал» — первый центр фиджитал-спорта в Уральском федеральном округе. Он был открыт в конце февраля на набережной реки Туры, в районе Моста Влюбленных (ул. Береговая, 28). Площадка представляет собой единое пространство для занятий классическими и цифровыми видами спорта.