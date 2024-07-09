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В новом микрорайоне Тюмени построят первое в городе 50-этажное здание

В новом микрорайоне Тюмени построят первое в городе 50-этажное здание

9 июля 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
Здание будет расположено вблизи озер Кривое и Турбеково. В создании проекта участвовали тюменские и международные компании.

В Тюмени хотят построить первое в городе 50-этажное здание. Оно будет расположено на территории нового микрорайона вблизи озер Кривое и Турбеково, рассказал управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев РБК Тюмень.

«В создании проекта ЖК участвовали международные и тюменские компании. Планируется построить 50-этажный административный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3000 мест, многопрофильный госпиталь, Дворец фигурного катания и Дворец олимпийских единоборств», — поделился Самкаев.
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Когда именно появится 50-этажный комплекс — не уточняется. Однако новый микрорайон планируется построить до 2042 года.

Ранее «Наш город» писал, что власти нашли подрядчика, который займется строительством крытого катка в Тюмени. Каток будет открыт к 2025 году.

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