В новом микрорайоне Тюмени построят первое в городе 50-этажное здание

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Тюмени хотят построить первое в городе 50-этажное здание. Оно будет расположено на территории нового микрорайона вблизи озер Кривое и Турбеково, рассказал управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев РБК Тюмень.
«В создании проекта ЖК участвовали международные и тюменские компании. Планируется построить 50-этажный административный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3000 мест, многопрофильный госпиталь, Дворец фигурного катания и Дворец олимпийских единоборств», — поделился Самкаев.
Когда именно появится 50-этажный комплекс — не уточняется. Однако новый микрорайон планируется построить до 2042 года.
Ранее «Наш город» писал, что власти нашли подрядчика, который займется строительством крытого катка в Тюмени. Каток будет открыт к 2025 году.