В новом микрорайоне Тюмени построят первое в городе 50-этажное здание

В Тюмени хотят построить первое в городе 50-этажное здание. Оно будет расположено на территории нового микрорайона вблизи озер Кривое и Турбеково, рассказал управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев РБК Тюмень.