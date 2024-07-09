В Ишиме начали строительство новой поликлиники

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Объект возводит предприятие «Стройимпульс». Планируется, что подрядчик сдаст объект в эксплуатацию в апреле 2026 года.
«На данный момент закончили фундамент, выправляют опалубку, через 2-3 дня начнут заливать стены. Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов», — рассказал глава Ишима Федор Шишкин.
Известно, что поликлиника будет иметь высотность в семь этажей. Рядом с ней расположатся сквер и парковка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области врачи спасли пенсионерку с раком слепой кишки. Она поступила в больницу с острыми болями в животе.