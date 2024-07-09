nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Ишиме начали строительство новой поликлиники

В Ишиме начали строительство новой поликлиники

9 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI
Новую поликлинику начали строить в Ишиме. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Объект возводит предприятие «Стройимпульс». Планируется, что подрядчик сдаст объект в эксплуатацию в апреле 2026 года.

«На данный момент закончили фундамент, выправляют опалубку, через 2-3 дня начнут заливать стены. Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов», — рассказал глава Ишима Федор Шишкин.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Известно, что поликлиника будет иметь высотность в семь этажей. Рядом с ней расположатся сквер и парковка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области врачи спасли пенсионерку с раком слепой кишки. Она поступила в больницу с острыми болями в животе.

Читайте также:
Услышит сердце и не сделает аборт? Психолог шокирован нововведениям в клиниках ТюмениНа полисы ДМС для пенсионеров облдумы в Тюмени потратят 1.5 миллиона рублейТобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки
#Егор Тимофеев#Общество#Видео#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Паллиативная медицина
Подпишитесь
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
Сегодня, 06:19
Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?
Сегодня, 07:23
Этапом из Тюмени… Кто станет следующим главой Тобольска?
Сегодня, 10:10
«У нас не США»: охранники прогоняют тюменцев с газонов на набережной
Сегодня, 09:08
Потраченных денег жаль! Туристы из Москвы рассказали, чем их разочаровала Тюмень
Сегодня, 08:58
Всего один лишний ингредиент! Диетолог рассказала, почему толстеют тюменцы
Сегодня, 10:21