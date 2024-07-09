Ученые рассказали о контролируемом заражении коронавирусом

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
В ходе исследования ученые анализировали реакцию иммунной системы 36 взрослых добровольцев на заражение SARS-CoV-2. В конечном итоге ковидом заболели не все участники эксперимента. Об этом пишет newkhakasiya.online.
COVID-19 — смертельно опасное вирусное заболевание, которым переболели свыше 670 млн человек, а количество умерших, по минимальной оценке ВОЗ, достигло 6,9 млн человек.
Вместе с тем многие люди, которые контактировали с инфицированными, даже не заразились. Именно эту особенность иммунной системы ученые пытались объяснить.
Под контролем ученых вирус вводили добровольцам через слизистую носа. Затем исследователи изучали анализ их крови, а также состояние слизистой оболочки носа и отслеживали реакцию иммунных клеток.
Примечательно, что у тех добровольцев, которые не заболели, ответ иммунной системы оказался достаточно тонким. У 6 человек, несмотря на довольно быстрые иммунные реакции в крови, слизистая оболочка реагировала медленно, и они заболели.
Ученые также выявили некоторые закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Анализ результатов исследования позволит ученым в дальнейшем разрабатывать новые методики лечения с помощью T-клеток не только коронавируса, но и других заболеваний.