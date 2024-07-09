«У нас не США»: охранники прогоняют тюменцев с газонов на набережной

Глава города Максим Афанасьев объяснил, что на самом деле запрет был введен не только из-за прорастающей травы. Во-первых, склоны слишком крутые и после ливней могут быть сползания грунта, а во-вторых, желающие отдохнуть ломают вмонтированные в склон системы полива.