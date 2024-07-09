«У нас не США»: охранники прогоняют тюменцев с газонов на набережной

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Жителям Тюмени до сих пор запрещают отдыхать на газонах на набережной. Запрет был введен еще в середине июня, тогда власти города объяснили, что траве нужно взойти.
Прошел месяц, но запрет все еще действует, несмотря на то, что трава уже взошла. Разные взгляды на сложившуюся ситуацию привели к конфликту между местным жителем и охранником.
«В Питере, в Европе бывал, в США бывал. Везде люди сидят на газонах. Почему у нас нельзя?», — спрашивает автор видео охранника.
«Вот пусть там сидят, у нас не надо. У нас не США», — ответил охранник.
Отстоять свою позицию тюменцу так и не удалось. Охранник ушел, оставив его со своими вопросами наедине.
Глава города Максим Афанасьев объяснил, что на самом деле запрет был введен не только из-за прорастающей травы. Во-первых, склоны слишком крутые и после ливней могут быть сползания грунта, а во-вторых, желающие отдохнуть ломают вмонтированные в склон системы полива.
Он добавил, что тюменцы не останутся без отдыха на газоне. В скором времени для горожан выделят места возле Масловского взвоза.
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