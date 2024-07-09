Туристка рассказала, как не подхватить ротавирус в отпуске

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Каждый год, несмотря на опасения связанные с инфекциями, Краснодарский край и Абхазия привлекают миллионы путешественников. Татьяна Рыбенцева, заядлая путешественница и автор блога «Неугомонные пенсионеры», делится советами о том, как избежать инфекций во время путешествий.
Она уверяет, что благодаря приготовлению еды самостоятельно, её семья никогда не сталкивалась с ротавирусом во время отпуска. Для этого Татьяна берёт с собой мультиварку и закупает продукты в местных магазинах, пишет runews24.ru.
Татьяна всегда имеет при себе влажные салфетки и антисептики, чтобы предотвратить распространение ротавируса, который часто передаётся через грязные руки, и подчёркивает важность регулярной гигиены рук.
При этом она предпочитает использовать одноразовую посуду вместо той, что предоставляется в гостиницах, и избегает пить воду из-под крана, выбирая вместо этого бутилированную воду для приготовления пищи.
Татьяна также советует избегать покупки еды на пляже или в кафе у моря, где санитарные условия могут быть не на должном уровне.
Напомним, ротавирус — это вирус, вызывающий острое заболевание желудочно-кишечного тракта, и соблюдение мер предосторожности может помочь избежать заражения во время отдыха.