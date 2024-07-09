«Территории выделим»: жителям Тюмени снова разрешат сидеть на газонах

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Жителям Тюмени вернут возможность сидеть на газонах. Для этого на набережной выделят территории, которые будут обозначены информационными табличками, сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Вопрос содержания газонов на набережной я обсудил с директором предприятия „Тюменьгормост“ Николаем Грибоедовым. Эта организация обслуживает объект. Опасения руководителя, что склоны слишком крутые и после сильных дождей могут быть сползания грунта, мне понятны. Кроме того, желающие отдохнуть на газоне набережной вольно или невольно ломают систему полива, которая вмонтирована в склон», — пишет Афанасьев в своем Телеграм-канале.
Глава города поручил Грибоедову придумать, как обеспечить горожанам отдых на газонах, но при этом сохранить работоспособность систем полива. В свою очередь, он пообещал выделить места отдыха возле Масловского взвоза.
Напомним, что табличка, запрещающая тюменцам ходить по газону на набережной, была установлена в середине июня. Тогда данную меру объясняли тем, что трава еще не полностью взошла.
Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте в Тюмени хотят построить еще один сквер. Его общая площадь составит 12 гектаров.