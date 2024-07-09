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Спрос на подготовку авто к путешествию вырос в Тюмени на 15%

Спрос на подготовку авто к путешествию вырос в Тюмени на 15%

9 июля 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney
Горожане стали чаще отдавать свой транспорт на техосмотр и подготовку к дальним поездкам. Средний чек на эти услуги также вырос на 15-20%.

Спрос на подготовку транспорта к дальним поездкам вырос в Тюмени на 10-15%. При этом средний чек на услугу вырос на 15-20%, рассказали представители станций техобслуживания РБК Тюмень.

Подготовка к поездкам включает мойку радиатора с заменой антифриза, проверку уровней жидкостей, развал-схождения, диагностику ходовой части, чистку и заправку кондиционера, компьютерную диагностику и осмотр. Стоимость этой процедуры достигает 15-20 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.

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«Цифры стартуют в среднем от 10 тысяч рублей. При регулярном и своевременном техобслуживании у официального дилера и своевременном устранении всех выявленных недочетов специальной подготовки, как правило, не требуется. Иногда для перестраховки клиенты просто заказывают диагностику подвески и компьютерную диагностику электронных систем. Итого выходит в районе 4-7 тысяч рублей в зависимости от бренда», — добавил заместитель технического директора группы компаний «Автоград» Иван Покрышкин.

Ранее «Наш город» писал, что владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы. Автомобилисты стали чаще жаловаться на неисправности.

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