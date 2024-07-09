Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств.

Средство от укусов комаров для человека хорошо, а для целого участка лучше. А потому средство от комаров на участке — одно из самых популярных у владельцев дач и частных домов. Обычно средство от мошек на улице по типу спиралей нельзя называть особенно действенным, так как площадь действия средства не так глобальная, как хотелось бы.