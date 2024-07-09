Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств.

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Численность кровососущих насекомых каждый сезон зависит от температурного и водного режимов. Чем раньше наступает тепло и чес сильнее разливаются реки, тем больше будет насекомых. Доктор биологических наук Валентина Тузова говорит о том, что только одна мошка может дать потомство в 200-300 особей. Комары же откладывают около 100 яиц.
«Обычно для размножения необходима движущаяся вода. На фоне того, что у нас в регионе достаточно много рек, у нас активно плодятся насекомые. На самом деле это хороший знак, обилие гнуса всегда лучше его вымирания», — обозначает эксперт.
Причем насекомые — существа высоко адаптивные. Если раньше можно было использовать различные спреи и мази, после которых комары и мошки по 12 часов не подлетали на несколько метров, то теперь и спреи действуют около часа, да и не всегда работают столь же эффективно.
Однако есть проверенные средства, которые помогут избежать укусов насекомых. Средство от комаров и средство от мошек можно, как купить в магазине, так и приготовить самостоятельно.
Средство от комаров и мошек могут иметь в составе неорганические препараты, например, на основе мышьяка, фтора, цинка или парафинового масла. Также существуют средства на основе органических соединений, основой которых служат хлор и фосфор. Применяются и средства растительного происхождения, например никотинсульфат или азадирахтин.
Однако у многих людей может возникнуть аллергия на подобные средства, а потому к их выбору нужно подходить с умом.
Полки магазинов обычно пестрят банками с надписями — средство от укусов комаров. И такая формулировка правильна, так как обычно подобные репелленты не убивают насекомых, а лишь отпугивают их или маскируют запах человека, который и притягивает кровососов.
Однако важно понимать, что к отпугивающим средствам насекомые достаточно быстро адаптируются. Именно поэтому некоторые баллончики показывают свою неэффективность.
При выборе средства от насекомых специалисты рекомендуют выбирать крема и мази, а не спреи. Причем наносить их стоит плотным слоем и не растирать, а дать впитаться естественным путем. Так средство будет дольше защищать вас от приближения комаров и мошек и снизит вероятность укуса. Предпочтение стоит отдавать средствам, в составе которых есть IR3535, это одно из наиболее современных и действенных соединений.
Также сейчас активно разрабатываются браслеты и другие умные устройства от насекомых. Они работают за счет электромагнитных колебаний, которые отпугивают кровососов. Однако пока пользователи говорят о сомнительной эффективности таких приборов.
Народное средство от комаров или домашнее средство от мошек тоже могут быть действенными. Хотя некоторые источники и утверждают, что они чуть менее эффективны. Зато обычно народное средство от мошек подходит людям, страдающим от аллергии.
Обычно специалисты рекомендуют использовать сильнопахнущие эфирные масла. Можно даже применять их в комбинации. Главная цель такого подхода — скрыть запах человека от насекомых. Биолог Тузова рекомендует для самодельного средства смешать в 100 мл воды ванильное, лавандовое, мятное и эвкалиптовое масла. Средство получится достаточно действенным и ароматным.
В больше с мошками эффективен запах ванили в целом. А потому ванилин можно смешать с любым кремом и нанести на открытые участки кожи.
Средство от укусов комаров для человека хорошо, а для целого участка лучше. А потому средство от комаров на участке — одно из самых популярных у владельцев дач и частных домов. Обычно средство от мошек на улице по типу спиралей нельзя называть особенно действенным, так как площадь действия средства не так глобальная, как хотелось бы.
А потому многие обрабатывают участки репеллентами. Этот способ действенен, но до первого дождя. Химические средства легко смываются и обработку приходится проводить снова. В среднем, собственники дач и частных домов, проводят обработку раз в месяц. Отмечается, что наиболее явный эффект заметен первую неделю, а потом насекомые постепенно начинают возвращаться.