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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств.

Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств

9 июля 2024, 09:11
Фото: 1MI
Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств.
Каждый год тюменцы жалуются на полчища насекомых. Комары и мошки активны в городе с наступлением тепла до первых заморозков, а потому бороться с ними приходится практически все лето. «Наш город» расскажет о наиболее эффективных средствах для отпугивания кровососов.

Сезон комаров и мошек в Тюмени

Численность кровососущих насекомых каждый сезон зависит от температурного и водного режимов. Чем раньше наступает тепло и чес сильнее разливаются реки, тем больше будет насекомых. Доктор биологических наук Валентина Тузова говорит о том, что только одна мошка может дать потомство в 200-300 особей. Комары же откладывают около 100 яиц.

«Обычно для размножения необходима движущаяся вода. На фоне того, что у нас в регионе достаточно много рек, у нас активно плодятся насекомые. На самом деле это хороший знак, обилие гнуса всегда лучше его вымирания», — обозначает эксперт.

Причем насекомые — существа высоко адаптивные. Если раньше можно было использовать различные спреи и мази, после которых комары и мошки по 12 часов не подлетали на несколько метров, то теперь и спреи действуют около часа, да и не всегда работают столь же эффективно.

Однако есть проверенные средства, которые помогут избежать укусов насекомых. Средство от комаров и средство от мошек можно, как купить в магазине, так и приготовить самостоятельно.

Сезон комаров и мошек в Тюмени длится почти все лето.Сезон комаров и мошек в Тюмени длится почти все лето.
Сезон комаров и мошек в Тюмени длится почти все лето.
Фото: 1MI

Как спастись от насекомых?

Средство от комаров и мошек могут иметь в составе неорганические препараты, например, на основе мышьяка, фтора, цинка или парафинового масла. Также существуют средства на основе органических соединений, основой которых служат хлор и фосфор. Применяются и средства растительного происхождения, например никотинсульфат или азадирахтин.

Однако у многих людей может возникнуть аллергия на подобные средства, а потому к их выбору нужно подходить с умом.

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Готовые средства

Полки магазинов обычно пестрят банками с надписями — средство от укусов комаров. И такая формулировка правильна, так как обычно подобные репелленты не убивают насекомых, а лишь отпугивают их или маскируют запах человека, который и притягивает кровососов.

Однако важно понимать, что к отпугивающим средствам насекомые достаточно быстро адаптируются. Именно поэтому некоторые баллончики показывают свою неэффективность.

При выборе средства от насекомых специалисты рекомендуют выбирать крема и мази, а не спреи. Причем наносить их стоит плотным слоем и не растирать, а дать впитаться естественным путем. Так средство будет дольше защищать вас от приближения комаров и мошек и снизит вероятность укуса. Предпочтение стоит отдавать средствам, в составе которых есть IR3535, это одно из наиболее современных и действенных соединений.

Также сейчас активно разрабатываются браслеты и другие умные устройства от насекомых. Они работают за счет электромагнитных колебаний, которые отпугивают кровососов. Однако пока пользователи говорят о сомнительной эффективности таких приборов.

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Народные и домашние рецепты

Народное средство от комаров или домашнее средство от мошек тоже могут быть действенными. Хотя некоторые источники и утверждают, что они чуть менее эффективны. Зато обычно народное средство от мошек подходит людям, страдающим от аллергии.

Обычно специалисты рекомендуют использовать сильнопахнущие эфирные масла. Можно даже применять их в комбинации. Главная цель такого подхода — скрыть запах человека от насекомых. Биолог Тузова рекомендует для самодельного средства смешать в 100 мл воды ванильное, лавандовое, мятное и эвкалиптовое масла. Средство получится достаточно действенным и ароматным.

В больше с мошками эффективен запах ванили в целом. А потому ванилин можно смешать с любым кремом и нанести на открытые участки кожи.

Народное средство от комаров, домашнее средство от мошек, народное средство от мошекНародное средство от комаров, домашнее средство от мошек, народное средство от мошек
Народное средство от комаров, домашнее средство от мошек, народное средство от мошек
Фото: 1MI

Как защитить участок?

Средство от укусов комаров для человека хорошо, а для целого участка лучше. А потому средство от комаров на участке — одно из самых популярных у владельцев дач и частных домов. Обычно средство от мошек на улице по типу спиралей нельзя называть особенно действенным, так как площадь действия средства не так глобальная, как хотелось бы.

А потому многие обрабатывают участки репеллентами. Этот способ действенен, но до первого дождя. Химические средства легко смываются и обработку приходится проводить снова. В среднем, собственники дач и частных домов, проводят обработку раз в месяц. Отмечается, что наиболее явный эффект заметен первую неделю, а потом насекомые постепенно начинают возвращаться.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Укусы#Защита#Насекомые
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