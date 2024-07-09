Сбер профинансирует группу компаний «Инко» для строительства нового ЖК в Тюмени

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Документ был подписан на стенде Сбербанка в рамках международной выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Свои подписи под соглашением поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор группы компаний «Инко» Анатолий Чижов.
Стратегическое партнерство двух компаний предполагает реализацию проекта с ESG-фокусом и включает в себя строительство жилого квартала с соответствующей социальной инфраструктурой, формирование комфортной городской среды с организацией зеленой парковой зоны и питомника.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Сбербанк и группа компаний „Инко“ успешно сотрудничают на протяжении многих лет. За это время нами было реализовано множество проектов, которые стали узнаваемыми и любимыми жителями города Тюмени. Освоение 60 гектаров земли — это следующий шаг нашего продуктивного сотрудничества. Банк готов оказывать партнеру финансовую, информационную и консультационную поддержку».
Анатолий Чижов, генеральный директор Группы компаний «Инко»:
«Группа компаний „Инко“ на протяжении четверти века создает качественную и комфортную инфраструктуру в Тюмени. Стратегический проект со Сбербанком — важный и масштабный для нас шаг по развитию новых территорий вдоль Тобольского тракта».