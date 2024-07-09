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Сбер профинансирует группу компаний «Инко» для строительства нового ЖК в Тюмени

Сбер профинансирует группу компаний «Инко» для строительства нового ЖК в Тюмени

9 июля 2024, 11:38
Фото: пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KNsKo
Сбербанк и группа компаний «Инко» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках комплексного развития земельного участка площадью 60 гектаров, расположенного в Тюмени вдоль Тобольского тракта.

Документ был подписан на стенде Сбербанка в рамках международной выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Свои подписи под соглашением поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор группы компаний «Инко» Анатолий Чижов.

Стратегическое партнерство двух компаний предполагает реализацию проекта с ESG-фокусом и включает в себя строительство жилого квартала с соответствующей социальной инфраструктурой, формирование комфортной городской среды с организацией зеленой парковой зоны и питомника.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Сбербанк и группа компаний „Инко“ успешно сотрудничают на протяжении многих лет. За это время нами было реализовано множество проектов, которые стали узнаваемыми и любимыми жителями города Тюмени. Освоение 60 гектаров земли — это следующий шаг нашего продуктивного сотрудничества. Банк готов оказывать партнеру финансовую, информационную и консультационную поддержку».

Анатолий Чижов, генеральный директор Группы компаний «Инко»:

«Группа компаний „Инко“ на протяжении четверти века создает качественную и комфортную инфраструктуру в Тюмени. Стратегический проект со Сбербанком — важный и масштабный для нас шаг по развитию новых территорий вдоль Тобольского тракта».
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