Сбер профинансирует группу компаний «Инко» для строительства нового ЖК в Тюмени

Документ был подписан на стенде Сбербанка в рамках международной выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Свои подписи под соглашением поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор группы компаний «Инко» Анатолий Чижов.