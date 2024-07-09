О технологиях и проектах Сбера гостям «ИННОПРОМ» расскажет цифровой консультант

В рамках «ИННОПРОМ-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Цифровой аватар Екатерина представит компанию на мероприятии и расскажет гостям о проектах и сервисах компании. Не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.