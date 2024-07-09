Может вам ухо сломать? В Тюмени появились профессиональные «ломатели ушей»

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Желающих переломать уши ради того, чтобы быть похожими на спортсменов, занимающихся борьбой, заверяют, что процедура безопасна и безболезненна. Переломы преимущественно осуществляют в безопасном на ухе месте, поэтому вмешательство не повлияет на качество слуха.
Отметим, что «сломанные уши» начали набирать популярность еще в минувшем году. Тогда представители сильного пола отмечали, что для них «сломанные уши» — признак авторитета.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали продавать в интернете координаты грибных и ягодных мест. Стоимость координат одной урожайной поляны составляет 500 рублей.