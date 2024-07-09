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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Тюменцам предлагают переломать уши за деньги

Может вам ухо сломать? В Тюмени появились профессиональные «ломатели ушей»

9 июля 2024, 07:55
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают переломать уши за деньги

В Тюмени на одном из сайтов объявлений появились предложения услуги по профессиональному перелому ушей. Стоимость варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Желающих переломать уши ради того, чтобы быть похожими на спортсменов, занимающихся борьбой, заверяют, что процедура безопасна и безболезненна. Переломы преимущественно осуществляют в безопасном на ухе месте, поэтому вмешательство не повлияет на качество слуха.

Отметим, что «сломанные уши» начали набирать популярность еще в минувшем году. Тогда представители сильного пола отмечали, что для них «сломанные уши» — признак авторитета.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали продавать в интернете координаты грибных и ягодных мест. Стоимость координат одной урожайной поляны составляет 500 рублей.

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