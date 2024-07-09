Может вам ухо сломать? В Тюмени появились профессиональные «ломатели ушей»

Желающих переломать уши ради того, чтобы быть похожими на спортсменов, занимающихся борьбой, заверяют, что процедура безопасна и безболезненна. Переломы преимущественно осуществляют в безопасном на ухе месте, поэтому вмешательство не повлияет на качество слуха.