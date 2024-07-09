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Маршрут и расписание нового автобуса изменят в Тюмени

Маршрут и расписание нового автобуса изменят в Тюмени

9 июля 2024, 07:15
Фото: 1MI
Маршрут №114 был запущен несколько месяцев назад. Новое расписание начнет действовать с 11 июля.

В Тюмени изменятся расписание и маршрут автобуса №114 «З-д медоборудования — с/о „Вишенка“», запущенного несколько месяцев назад. Из города в СНТ автобус будет выезжать в 06:14, 11:00, 14:40 и 17:17, в обратном направлении — в 07:05, 11:51, 15:31 и 18:08, сообщили в администрации города.

Кроме того, схема маршрута станет круговой. По направлению из города автобусы будут заезжать в с/о «Каштырлинка» и «Ольховое». Новое расписание начнет действовать с 11 июля.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за ремонта на Затюменской изменят маршруты автобусов. Общественный транспорт будет ходить в объезд перекрытого участка.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Дачные автобусы#Маршрут
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