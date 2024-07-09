Маршрут и расписание нового автобуса изменят в Тюмени

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Тюмени изменятся расписание и маршрут автобуса №114 «З-д медоборудования — с/о „Вишенка“», запущенного несколько месяцев назад. Из города в СНТ автобус будет выезжать в 06:14, 11:00, 14:40 и 17:17, в обратном направлении — в 07:05, 11:51, 15:31 и 18:08, сообщили в администрации города.
Кроме того, схема маршрута станет круговой. По направлению из города автобусы будут заезжать в с/о «Каштырлинка» и «Ольховое». Новое расписание начнет действовать с 11 июля.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за ремонта на Затюменской изменят маршруты автобусов. Общественный транспорт будет ходить в объезд перекрытого участка.