Маршрут и расписание нового автобуса изменят в Тюмени

В Тюмени изменятся расписание и маршрут автобуса №114 «З-д медоборудования — с/о „Вишенка“», запущенного несколько месяцев назад. Из города в СНТ автобус будет выезжать в 06:14, 11:00, 14:40 и 17:17, в обратном направлении — в 07:05, 11:51, 15:31 и 18:08, сообщили в администрации города.