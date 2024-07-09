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Глава РЭО: Ещё шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс»

Глава РЭО: Ещё шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс»

9 июля 2024, 16:55
Фото: reo.ru
В июне по итогам голосования в ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», которая была организована при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), вступили шесть компаний по производству мусоровозов, биоудобрений, мебели из переработанных отходов и другие.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, со дня основания ассоциации «Ресурс» в нее вошли более 150 компаний из сферы обращения с отходами и смежных отраслей. Он добавил, что важным условием вступления в ассоциацию является следование принципам экономики замкнутого цикла. Помимо этого, необходимо, чтобы компании создавали новую продукцию с применением вторсырья либо способствовали этому, предлагая собственные решения. Об этом пишет newsnn.ru.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова сообщила, что предприятия вступают в ассоциацию осознанно. На ее взгляд, многие из этих компаний проявляют высокий интерес к формированию пилотных проектов по применению своей продукции или услуг. Другая часть заинтересована в отработке новой технологии или поддержке инвестпроектов.

«Наша задача — помочь сформулировать запрос на поддержку, сформировать пилотный проект», — добавила Гулимова.

Среди новых членов ассоциации — ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА». Предприятие действует в сфере разработки и производства экологически устойчивых машин и систем, в том числе мусоровозов.

Еще одним членом ассоциации «Ресурс» стало ООО «БАРС», которое участвует в создании оборудования для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, резина, бумага, пластик и пр.).

ООО «БиоЭксперт» из Чувашской Республики производит органические биоудобрения — биогумус (вермикомпост), а также жидкие органические удобрения на основе биогумуса для листовой и корневой подкормки. Перечисленные удобрения применяются для ухода за растениями, повышения плодородия почвы, восстановления плодородия истощенного и деградированного почвенного слоя.

Компания «Эксимо» — отечественный разработчик автоматических горизонтальных прессов для вторсырья BIZON.

«Экобрендс Саратов» — экофабрики, специализирующиеся на переработке различных пластиковых отходов и производстве из них экологически безопасных строительных материалов, а также малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Кроме того, компания занимается производством уличной мебели из экологичных материалов.

Еще один производитель уличной мебели из экоматериалов — компания «Эко Завод ППИ».

#Общество
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