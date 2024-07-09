Глава РЭО: Ещё шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс»

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, со дня основания ассоциации «Ресурс» в нее вошли более 150 компаний из сферы обращения с отходами и смежных отраслей. Он добавил, что важным условием вступления в ассоциацию является следование принципам экономики замкнутого цикла. Помимо этого, необходимо, чтобы компании создавали новую продукцию с применением вторсырья либо способствовали этому, предлагая собственные решения. Об этом пишет newsnn.ru.