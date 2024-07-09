Дороги в Тюмени будут перекрывать до середины августа. КАРТА

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Тюмени с 22 июля по 17 августа из-за переустройства сетей теплоснабжения будет ограничено движение на трех участках дорог. Об этом предупредили в администрации города.
Ограничение будет действовать на перекрестке в районе дома №137 на Камчатской, на перекрестке Камчатской и Березовой, а также в районе дома №116а на Камчатской. Объехать можно будет по Юбилейной или межквартальным проездам.
Ранее «Наш город» писал, что на кладбище в Тюмени хотят построить дороги. На это потратят 50 миллионов рублей.