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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Тюмени дороги будут перекрывать до середины августа

Дороги в Тюмени будут перекрывать до середины августа. КАРТА

9 июля 2024, 05:16
Фото: 1MI

В Тюмени дороги будут перекрывать до середины августа

Ограничения будут действовать на трех участках дорог. Там будет проводиться переустройство сетей теплоснабжения.

В Тюмени с 22 июля по 17 августа из-за переустройства сетей теплоснабжения будет ограничено движение на трех участках дорог. Об этом предупредили в администрации города.

Ограничение будет действовать на перекрестке в районе дома №137 на Камчатской, на перекрестке Камчатской и Березовой, а также в районе дома №116а на Камчатской. Объехать можно будет по Юбилейной или межквартальным проездам.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что на кладбище в Тюмени хотят построить дороги. На это потратят 50 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Ограничение движения
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