Автобус и иномарка столкнулись в Тюмени. Пострадал ребенок

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Вчера на Республики в Тюмени столкнулись автобус «НЕФАЗ» и «Черри Тигго». Предварительно установлено, что 26-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до иномарки.
В аварии пострадала 8-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автобус врезался в «Ягуар». В аварии пострадала девочка, которая ехала в автобусе с мамой.