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В Тюмени при столкновении автобуса и иномарки пострадал ребенок

Автобус и иномарка столкнулись в Тюмени. Пострадал ребенок

9 июля 2024, 03:47
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени при столкновении автобуса и иномарки пострадал ребенок

Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до внедорожника. Удар пришелся на заднюю часть автомобиля.
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Дети

Вчера на Республики в Тюмени столкнулись автобус «НЕФАЗ» и «Черри Тигго». Предварительно установлено, что 26-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до иномарки.

В аварии пострадала 8-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автобус врезался в «Ягуар». В аварии пострадала девочка, которая ехала в автобусе с мамой.

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