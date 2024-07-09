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В центре Тюмени археологи обнаружили оборонительную стену

Археологи обнаружили старинную стену в центре Тюмени

9 июля 2024, 03:49
Фото: 1MI

В центре Тюмени археологи обнаружили оборонительную стену

Оборонительную городскую стену 1624 года из дерева обнаружили тюменские археологи при проведении раскопок в рамках реконструкции улицы Ленина. Также была найдена таможенная пломба, датируемая 1782 годом.

По словам помощника археолога Надежды Емельяновой, для того, чтобы случайно не повредить исторические ценности, специалистам приходится аккуратно работать совочками. В настоящее время эксперты изучают находку.

«Я потрогала руками и, конечно, сфотографировалась у стены, которая стояла у нас в городе в 1624 году (оборонительная городская стена)», — сообщила Надежда Емельянова.
Фото: ВК Надежда Емельянова

Ранее «Наш Город» писал, что археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. Работы на участке от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова, стартовали 1 мая и продлятся до ноября. Полностью второй этап реконструкции будет завершен в ноябре 2025 года, на работы выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Улица Ленина#Археология
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