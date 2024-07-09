Археологи обнаружили старинную стену в центре Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. Работы на участке от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова, стартовали 1 мая и продлятся до ноября. Полностью второй этап реконструкции будет завершен в ноябре 2025 года, на работы выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.