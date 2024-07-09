Археологи обнаружили старинную стену в центре Тюмени

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:52
По словам помощника археолога Надежды Емельяновой, для того, чтобы случайно не повредить исторические ценности, специалистам приходится аккуратно работать совочками. В настоящее время эксперты изучают находку.
«Я потрогала руками и, конечно, сфотографировалась у стены, которая стояла у нас в городе в 1624 году (оборонительная городская стена)», — сообщила Надежда Емельянова.
Ранее «Наш Город» писал, что археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. Работы на участке от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова, стартовали 1 мая и продлятся до ноября. Полностью второй этап реконструкции будет завершен в ноябре 2025 года, на работы выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.