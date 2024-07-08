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В аквариуме в тюменском гипермаркете плавает мертвая рыба

«Воняет тухлятиной»: в аквариуме в тюменском гипермаркете плавает мертвая рыба. ВИДЕО

8 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI

В аквариуме в тюменском гипермаркете плавает мертвая рыба

В том же аквариуме плавают и живые рыбы. По словам посетителей, в магазине стоит запах тухлятины.
Сюжет
Рыба

В гипермаркете «Лента» на Мельникайте в Тюмени в аквариуме с живой рыбой плавает мертвая. Об этом посетитель магазина рассказал Ura.ru.

«Посетили „Ленту“ на Мельникайте и при выборе рыбы были ошарашены! В аквариуме с живой рыбой плавают трупы и воняет тухлятиной! Обращение оставили администрации и по горячей линии», — рассказал тюменец.
Видео: Темы Тюмени / Телеграм

Ранее «Наш город» писал, что в магазинах и кафе Тюмени обнаружили мясо без документов. Такой продукт опасен для жизни людей.

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