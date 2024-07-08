«Воняет тухлятиной»: в аквариуме в тюменском гипермаркете плавает мертвая рыба. ВИДЕО

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
В гипермаркете «Лента» на Мельникайте в Тюмени в аквариуме с живой рыбой плавает мертвая. Об этом посетитель магазина рассказал Ura.ru.
«Посетили „Ленту“ на Мельникайте и при выборе рыбы были ошарашены! В аквариуме с живой рыбой плавают трупы и воняет тухлятиной! Обращение оставили администрации и по горячей линии», — рассказал тюменец.
Ранее «Наш город» писал, что в магазинах и кафе Тюмени обнаружили мясо без документов. Такой продукт опасен для жизни людей.