Ученые: Сбалансированное питание в среднем возрасте окупится в старости

Как передает newkhakasiya.online, исследование, проведенное с участием более 106 тысяч женщин без хронических заболеваний в возрасте 39 лет и старше (по состоянию на 1986 год), показало, что здоровое питание, начатое в сорок лет, может существенно повлиять на здоровье и самочувствие в пожилом возрасте.