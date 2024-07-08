Ученые: Сбалансированное питание в среднем возрасте окупится в старости

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Как передает newkhakasiya.online, исследование, проведенное с участием более 106 тысяч женщин без хронических заболеваний в возрасте 39 лет и старше (по состоянию на 1986 год), показало, что здоровое питание, начатое в сорок лет, может существенно повлиять на здоровье и самочувствие в пожилом возрасте.
Согласно результатам исследования, вероятность хорошего физического и психического здоровья у женщин в возрасте семидесяти лет, придерживающихся здорового рациона, оказалась на 43 — 84 процента выше, чем у тех, кто не следовал правильному питанию.
Показателей здорового старения (достижение возраста 70 лет и старше с хорошими показателями физической активности, психического здоровья и отсутствием хронических заболеваний) достигли лишь 9,2% участниц к 2016 году.
Респонденты каждые четыре года заполняли анкеты о своих пищевых привычках. Результаты показали, что употребление большого количества овощей, фруктов, цельных злаков, орехов, бобов, ненасыщенных жиров и молочных продуктов положительно влияло на вероятность здорового старения, в то время как потребление большого количества мяса, натрия и трансжиров имело обратную корреляцию.
Исследователи пришли к выводу, что начинать правильно питаться нужно уже в 40 лет, чтобы обеспечить себе лучшее здоровье в старости. При этом они подчеркнули, что свои пищевые привычки поменять никогда не поздно.