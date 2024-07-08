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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Ученые: Сбалансированное питание в среднем возрасте окупится в старости

Ученые: Сбалансированное питание в среднем возрасте окупится в старости

8 июля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Правильное питание, основанное на фруктах, овощах и цельных злаках, способствует поддержанию здоровья и хорошему самочувствию в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование.

Как передает newkhakasiya.online, исследование, проведенное с участием более 106 тысяч женщин без хронических заболеваний в возрасте 39 лет и старше (по состоянию на 1986 год), показало, что здоровое питание, начатое в сорок лет, может существенно повлиять на здоровье и самочувствие в пожилом возрасте.

Согласно результатам исследования, вероятность хорошего физического и психического здоровья у женщин в возрасте семидесяти лет, придерживающихся здорового рациона, оказалась на 43 — 84 процента выше, чем у тех, кто не следовал правильному питанию.

Показателей здорового старения (достижение возраста 70 лет и старше с хорошими показателями физической активности, психического здоровья и отсутствием хронических заболеваний) достигли лишь 9,2% участниц к 2016 году.

Респонденты каждые четыре года заполняли анкеты о своих пищевых привычках. Результаты показали, что употребление большого количества овощей, фруктов, цельных злаков, орехов, бобов, ненасыщенных жиров и молочных продуктов положительно влияло на вероятность здорового старения, в то время как потребление большого количества мяса, натрия и трансжиров имело обратную корреляцию.

Исследователи пришли к выводу, что начинать правильно питаться нужно уже в 40 лет, чтобы обеспечить себе лучшее здоровье в старости. При этом они подчеркнули, что свои пищевые привычки поменять никогда не поздно.

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