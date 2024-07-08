Ученые раскритиковали три самых распространенных заблуждения касаемо клещей

Вопреки еще одному частому заблуждению, клещи не нападают, спрыгивая с деревьев. Они ждут свою жертву, сидя на травинках и ветках близко к земле, вытянув вперед цепкие лапки. Когда клещ чувствует касание, он захлопывает конечности и закрепляется на добыче. Забираться заранее на большую высоту они не способны, поскольку плохо ползают и не имеют глаз. Но оказавшись на теле жертвы, могут заползти выше по коже в поисках наиболее податливого места — их часто находят на верхних участках тела.