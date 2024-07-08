Ученые раскритиковали три самых распространенных заблуждения касаемо клещей

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Прежде всего, стоит отметить, что не все клещи опасны для человека. Их средняя продолжительность жизни составляет порядка трех лет. А едят они и вовсе лишь раз в году. Годовалая личинка клеща способна атаковать только самых мелких животных — чаще всего это мыши.
Проснувшийся после спячки двухлетний клещ втрое вырастает в размере и переходит в стадию нимфы. Такое членистоногое опасно разве что для зайцев, ежей и других некрупных теплокровных.
Поев во второй раз в жизни, нимфа засыпает, чтобы проснуться взрослым клещом. И вот он-то уже может нападать на крупных животных и людей, информирует newia.ru.
Вопреки еще одному частому заблуждению, клещи не нападают, спрыгивая с деревьев. Они ждут свою жертву, сидя на травинках и ветках близко к земле, вытянув вперед цепкие лапки. Когда клещ чувствует касание, он захлопывает конечности и закрепляется на добыче. Забираться заранее на большую высоту они не способны, поскольку плохо ползают и не имеют глаз. Но оказавшись на теле жертвы, могут заползти выше по коже в поисках наиболее податливого места — их часто находят на верхних участках тела.
Согласно третьему мифу, клещи определяют жертву по запаху. По словам ведущего инженера и биолога кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Марии Комбаровой, они нечувствительны к ароматам и обнаруживают жертву по выделяемому ею теплу.