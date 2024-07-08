Тюмень за два часа! Знакомство с городом в маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Увидеть Тюмень с другой стороны можно, проехав по веломаршруту «Озеро Андреевское». Конечно, если не боитесь больших расстояний. Проехать ни много ни мало придется больше 26 километров. Начнем с поселка Мыс, от памятного знака местным жителям, ушедшим на войну.
Это место называют городом в городе. Когда-то здесь были владения купца Ивана Игнатова. В пригороде он построил Жабынский механический судостроительный чугунолитейный завод, так как развивал судоходство на Туре. К сожалению, здание не сохранилось до наших дней. Чего не скажешь о природе. По-прежнему здесь чистый воздух и много зелени. Поселок Мыс даже называют «легкими города».
Наслаждаемся свежим воздухом и мчим до храма Рождества Пресвятой Богородицы — это деревянная церковь, которая привлекает сюда множество туристов. Но мы не задерживаемся, двигаемся в направлении Гилевской рощи.
Это сосновый бор с уютными беседками и ухоженными дорожками. После реконструкции он стал популярным у местных жителей, которые любят отдыхать здесь, вдали от городского шума и суеты. Тут есть спортивные, детские площадки, мангальные зоны. Неподалеку протекает река Ключи, есть в парке живописное озеро.
А мы поедем к другому водоему — Андреевскому озеру, которое находится в поселке Боровском. Оно считается самым крупным в Тюменской области. Рыбаки здесь собирают большой улов, в жаркое время горожане приезжают освежиться и даже занимаются дайвингом в надежде достать со дна артефакты. Дело в том, что археологи нашли на берегу озера следы древнего поселения. Видимо, далеким предкам было на берегу этого озера так же хорошо, как и современному человеку.
Особенно приятно остаться здесь после длительной велопрогулки. Поэтому оставляем велосипед у ближайшего дерева и с разбега окунаемся в воду. Можно даже доплыть до центра озера, там есть природный памятник — мыс Козлова.