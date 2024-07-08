Тюмень за два часа! Знакомство с городом в маршруте #Кудабежать

А мы поедем к другому водоему — Андреевскому озеру, которое находится в поселке Боровском. Оно считается самым крупным в Тюменской области. Рыбаки здесь собирают большой улов, в жаркое время горожане приезжают освежиться и даже занимаются дайвингом в надежде достать со дна артефакты. Дело в том, что археологи нашли на берегу озера следы древнего поселения. Видимо, далеким предкам было на берегу этого озера так же хорошо, как и современному человеку.