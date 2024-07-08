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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Тюменский врач рассказала, чем опасны прыжки в воду

Травмоопасное лето: тюменцам рассказали о последствиях прыжков в воду

8 июля 2024, 09:35
Фото: 1MI

Тюменский врач рассказала, чем опасны прыжки в воду

В зоне риска — дети и подростки, которые готовы рискнуть своей жизнью ради авторитета среди сверстников. В худшем случае необдуманный прыжок может привести к летальному исходу.

В жаркую погоду многие тюменцы стараются выбраться на пляж, но не все ограничиваются плаванием. Хирург Нина Зубова рассказала, чем опасны прыжки в воду.

«Любители нырнуть в водоём рыбкой — головой вперёд — рискуют заработать травмы головы и шейного отдела позвоночника во время резкого удара о дно. Последствия такой травмы весьма серьёзные», — говорит специалист.

Такие прыжки могут обернуться ушибами, сотрясением мозга, переломами. Кроме того, есть риски, что отломки костей сдавят или травмируют мозг, а это, в свою очередь, может привести к параличу или летальному исходу.

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По большей части своей жизнью рискуют дети и подростки. Они готовы пойти на необдуманный поступок ради авторитета среди сверстников.

«Опасным может быть и падение в воду на живот — плашмя. От этого могут серьёзно пострадать внутренние органы, прежде всего, печень и селезёнка. Их разрыв приводит к внутреннему кровотечению. Кроме того, от боли при ударе человек может потерять сознание и утонуть», — рассказывает хирург.

При нырянии возникает резкий перепад давления между внешней средой и полостью внутреннего уха. Это может обернуться баротравмой, которая может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, гематомами, снижением слуха, болью в ушах, головокружением и потерей ориентации в пространстве.

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Для того, чтобы свести риск травм к минимуму, нужно нырять только в проверенных водоемах с чистым дном без камней и различных обломков, пишет «Вслух.ру».

Ранее «Наш город» назвал самые опасные водоемы Тюменской области. За прошлый год в регионе утонули 35 человек, из них 9 — дети.

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