Травмоопасное лето: тюменцам рассказали о последствиях прыжков в воду

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В жаркую погоду многие тюменцы стараются выбраться на пляж, но не все ограничиваются плаванием. Хирург Нина Зубова рассказала, чем опасны прыжки в воду.
«Любители нырнуть в водоём рыбкой — головой вперёд — рискуют заработать травмы головы и шейного отдела позвоночника во время резкого удара о дно. Последствия такой травмы весьма серьёзные», — говорит специалист.
Такие прыжки могут обернуться ушибами, сотрясением мозга, переломами. Кроме того, есть риски, что отломки костей сдавят или травмируют мозг, а это, в свою очередь, может привести к параличу или летальному исходу.
По большей части своей жизнью рискуют дети и подростки. Они готовы пойти на необдуманный поступок ради авторитета среди сверстников.
«Опасным может быть и падение в воду на живот — плашмя. От этого могут серьёзно пострадать внутренние органы, прежде всего, печень и селезёнка. Их разрыв приводит к внутреннему кровотечению. Кроме того, от боли при ударе человек может потерять сознание и утонуть», — рассказывает хирург.
При нырянии возникает резкий перепад давления между внешней средой и полостью внутреннего уха. Это может обернуться баротравмой, которая может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, гематомами, снижением слуха, болью в ушах, головокружением и потерей ориентации в пространстве.
Для того, чтобы свести риск травм к минимуму, нужно нырять только в проверенных водоемах с чистым дном без камней и различных обломков, пишет «Вслух.ру».
Ранее «Наш город» назвал самые опасные водоемы Тюменской области. За прошлый год в регионе утонули 35 человек, из них 9 — дети.