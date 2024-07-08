Первый рабочий день новой недели в Тюмени будет солнечным и нежарким

В Тюмени 8 июля день пройдет при переменной облачности, осадки маловероятны. В утренние и дневные столбики термометров покажут +17…+24, к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+24, в темное время суток не опустятся ниже +15…+20. Скорость ветра составит 1-3,5 м/с.