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В Тюмени сегодня температура воздуха составит +26

Первый рабочий день новой недели в Тюмени будет солнечным и нежарким

8 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня температура воздуха составит +26

На юге Тюменской области понедельник, 8 июля, пройдет без осадков. Метеорологи обещают переменную облачность, +23….+27 днем, в темное время суток ожидается +11…+16. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

В Тюмени 8 июля день пройдет при переменной облачности, осадки маловероятны. В утренние и дневные столбики термометров покажут +17…+24, к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+24, в темное время суток не опустятся ниже +15…+20. Скорость ветра составит 1-3,5 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:56, закат в 21:30, продолжительность дня 17 часов 34 минуты.

В Тобольске 8 июля ожидается переменная облачность и без осадков. Утром термометры покажут +17…+23, к полудню воздух прогреется до +24…+26, в ночные часы ожидается +14…+19. Скорость ветра составит 1,3-3,7 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:36, закат в 21:28, продолжительность дня 17 часов 52 минуты.

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В Ишиме 8 июля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в дневные часы. Утром термометры покажут +16…+23, днем ожидается +23…+24, в ночные часы температура воздуха составит +14…+18. Скорость ветра составит 1,7-4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:48, закат в 21:07, продолжительность дня 17 часов 19 минут.

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