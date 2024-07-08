Один стакан воды в день: опытный врач раскрыл секрет здоровых глаз

Posted Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:25
Но многие из этих проблем поддаются коррекции. Например, существуют способы улучшения зрения, которые стоит рассмотреть, если вас что-то беспокоит. Терапевт Мария Алексеева поделилась советами по уходу за здоровьем глаз.
Для поддержания и улучшения зрения полезно включать в рацион соки из овощей, насыщенных витаминами, благотворно влияющими на глаза. Отличным примером может служить сочетание сока шпината и моркови, пишет ИА RuNews24.ru.
При приготовлении сока морковь следует тщательно промыть, сохраняя кожуру, богатую питательными веществами. Шпинат также необходимо хорошо очистить от загрязнений.
Идеальное соотношение для смешивания — 60% морковного и 40% шпинатного сока. С помощью соковыжималки получите сок из этих ингредиентов и употребляйте его по утрам, понемногу.
Эксперты советуют пить столько сока, сколько желает ваш организм, не превышая его потребности — обычно достаточно полстакана или одного стакана.
Исследования указывают, что регулярное употребление такого напитка в течение 2–3 месяцев может способствовать восстановлению зрения.
Важно помнить, что перед началом любых методик улучшения зрения следует проконсультироваться с врачом, так как представленная информация имеет исключительно ознакомительный характер.