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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Один стакан воды в день: опытный врач раскрыл секрет здоровых глаз

8 июля 2024, 09:00
Человеческий организм обладает удивительной способностью адаптироваться к разнообразным условиям, включая дефицит сна, боли в спине и использование очков.

Но многие из этих проблем поддаются коррекции. Например, существуют способы улучшения зрения, которые стоит рассмотреть, если вас что-то беспокоит. Терапевт Мария Алексеева поделилась советами по уходу за здоровьем глаз.

Для поддержания и улучшения зрения полезно включать в рацион соки из овощей, насыщенных витаминами, благотворно влияющими на глаза. Отличным примером может служить сочетание сока шпината и моркови, пишет ИА RuNews24.ru.

При приготовлении сока морковь следует тщательно промыть, сохраняя кожуру, богатую питательными веществами. Шпинат также необходимо хорошо очистить от загрязнений.

Идеальное соотношение для смешивания — 60% морковного и 40% шпинатного сока. С помощью соковыжималки получите сок из этих ингредиентов и употребляйте его по утрам, понемногу.

Эксперты советуют пить столько сока, сколько желает ваш организм, не превышая его потребности — обычно достаточно полстакана или одного стакана.

Исследования указывают, что регулярное употребление такого напитка в течение 2–3 месяцев может способствовать восстановлению зрения.

Важно помнить, что перед началом любых методик улучшения зрения следует проконсультироваться с врачом, так как представленная информация имеет исключительно ознакомительный характер.

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